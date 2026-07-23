En la playa de la Zurriola
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El Jazzaldia arranca a lo grande con el fenómeno ETS en Donostia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: ETS Jazzaldian: Kontzertua Zurriolan, Donostia
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EITB

Última actualización

El grupo alavés En Tol Sarmiento, liderado por Iñigo Etxezarreta, se convirtió este miércoles en el gran atractivo de la jornada inaugural de la 61ª edición del Jazzaldia de San Sebastián. Las imágenes del concierto se proyectaron en directo en una de las fachadas del Kursaal.

Música Festival de Jazz 2025 Donostia-San Sebastián Música

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