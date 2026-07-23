The Bad Plus ofreció en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz uno de los últimos conciertos de su gira de despedida. La banda estadounidense, que pone fin a una trayectoria de 26 años, 16 discos y miles de actuaciones, protagonizó una de las citas más emotivas de la última jornada de la 49.ª edición del certamen. Temas como Giant y Anthem for the Earnest hicieron vibrar al público de Mendizorrotza.