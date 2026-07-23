El Jazzaldia arranca a lo grande con el fenómeno ETS en Donostia
El grupo alavés En Tol Sarmiento, liderado por Iñigo Etxezarreta, se convirtió este miércoles en el gran atractivo de la jornada inaugural de la 61ª edición del Jazzaldia de San Sebastián. Las imágenes del concierto se proyectaron en directo en una de las fachadas del Kursaal.
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ETS abrirá hoy el Jazzaldia con un concierto que se podrá seguir en la fachada del Kursaal
El escenario Keler Gunea enciende los focos de los conciertos gratuitos del festival, que arranca hoy con la banda alavesa y la estadounidense LP. En las próximas jornadas también estarán artistas como Danielle Nicole, Kokoshca, Emma-Jean Thackray, Nøgen y HOFE.
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La 61ª edición del Festival de Jazz ofrecerá 77 conciertos entre los días 22 y 26 de julio, 47 de los cuales serán gratuitos. El premio Donostiako Jazzaldia irá a para a David Murray, Joe Lovano y a Miguel Martín, directo del certamen en su último año en el cargo.
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