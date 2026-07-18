Rubén Blades conquista Vitoria-Gasteiz con tres horas de salsa, emoción y compromiso

Bilbao BBK Live ha puesto el broche final a la celebración de su 20 aniversario tras tres jornadas en las que Kobetamendi ha vuelto a convertirse en un espacio de encuentro entre generaciones, culturas y formas de entender la música. Más de 112 500 personas han compartido una edición que ha confirmado el carácter internacional del festival sin perder su estrecho vínculo con Bilbao y con el talento más cercano. Un público cada vez más diverso e intergeneracional ha acompañado una programación marcada por la diversidad artística y la conexión entre ciudad y naturaleza