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Rubén Blades conquista Vitoria-Gasteiz con tres horas de salsa, emoción y compromiso

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El cantante y actor panameño Rubén Blades, durante una actuación en el Festival Noches del Botánico, a 13 de julio de 2023, en Madrid (España). Blades actúa junto a la 'Roberto Delgado Big Band', en el marco de su 'Salswing Tour', que es un reconocimiento a los orígenes latinos del jazz y a las influencias mutuas entre el son, la música con clave afrocaribeña y el swing, en sintonía con el disco homónimo que publicó en 2021.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ruben Bladesek Gasteiz liluratu du, salsa, emozioa eta konpromiso soziala uztartu dituen hiru orduko emanaldiarekin
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EITB

Última actualización

El artista panameño ha estado acompañado por la Roberto Delgado Big Band. Ha ofrecido un espectáculo de casi tres horas de duración, con sus grandes himnos y mensajes de compromiso social. 

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