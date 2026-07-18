Rubén Blades conquista Vitoria-Gasteiz con tres horas de salsa, emoción y compromiso
El artista panameño ha estado acompañado por la Roberto Delgado Big Band. Ha ofrecido un espectáculo de casi tres horas de duración, con sus grandes himnos y mensajes de compromiso social.
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