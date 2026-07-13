La Semana de Música Antigua de Álava ofrecerá una misa inédita del siglo XVIII y la vuelta de Carlos Mena

La Diputación Foral de Álava organiza, del 11 al 20 de septiembre, en Vitoria-Gasteiz, los Jardines de Santa Catalina de Iruña de Oca y Antezana de Foronda, la 44ª edición de la Semana de Música Antigua de Álava.

Uno de los platos fuertes del festival, presentado este lunes, será la interpretación de un manuscrito tras casi 70 años. Después de darse por perdido, ha aparecido bajo la sacristía de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz un manuscrito fechado en 1792 que podría ser copia de un original del siglo XVI.

La investigación de Rafa Mendialdua y Manu Sagastume ha permitido identificar en sus páginas el Oficio de Difuntos de Cristóbal de Morales y una misa hasta ahora inédita. El conjunto Intonationes recuperará esas páginas el 17 de septiembre en la propia Catedral, en un formato de concierto-charla que abre por primera vez al público el proceso de un hallazgo documental de esta envergadura.

La edición marca también el regreso al territorio del contratenor Carlos Mena, que actuará el 19 de septiembre junto a Concerto 1700 en el Conservatorio Jesús Guridi. Le acompañan en el cartel otros nombres como Collegium Musicum Madrid y Martín Llade, OBNI y Miriam Hontana, o Conductus Ensemble

Vitoria-Gasteiz volverá a compartir protagonismo con el territorio alavés. Los Jardines de Santa Catalina, en Iruña de Oca, acogerán uno de los conciertos más singulares de la programación, y la Iglesia de Antezana de Foronda se suma un año más al recorrido territorial del festival.

El festival abre el 11 de septiembre en los Jardines del Museo de Bellas Artes de Álava con el concierto inaugural, protagonizado por el alumnado del Conservatorio Jesús Guridi, que además pondrá el broche a la programación el 20 de septiembre.