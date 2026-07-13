Hallan el cuerpo sin vida de un submarinista desaparecido en Ondarroa

Los servicios de emergencia han localizado este lunes el cuerpo sin vida de un hombre de 57 años en aguas de Ondarroa (Bizkaia). Según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, se trata del hombre desaparecido ayer, domingo, mientras practicaba pesca submarina en Ondarroa.

El dispositivo se puso en marcha tras dar la voz de alarma de un familiar del desaparecido, después de que no tuviera noticias de él desde el mediodía del domingo.

Efectivos de la Ertzaintza y otros recursos de los servicios de emergencia han trabajado desde anoche en la búsqueda del hombre desaparecido a la altura del puerto de la localidad vizcaína.

Finalmente, alrededor de las 10:15 horas, han localizado el cuerpo sin vida del desaparecido.

El cadáver será trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal donde se le practicará la autopsia.