BIZKAIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Hallan el cuerpo sin vida de un submarinista desaparecido en Ondarroa

La Ertzaintza y los servicios de emergencia han trabajado desde anoche en la búsqueda del hombre de 57 años desaparecido a la altura del puerto de la localidad vizcaína.

ondarroa búsqueda buceador
Foto: @CruzRojaBizkaia
Euskaraz irakurri: Ondarroan falta zen urpekari baten gorpua aurkitu dute
author image

EITB

Última actualización

Los servicios de emergencia han localizado este lunes el cuerpo sin vida de un hombre de 57 años en aguas de Ondarroa (Bizkaia). Según ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, se trata del hombre desaparecido ayer, domingo, mientras practicaba pesca submarina en Ondarroa.

El dispositivo se puso en marcha tras dar la voz de alarma de un familiar del desaparecido, después de que no tuviera noticias de él desde el mediodía del domingo. 

Efectivos de la Ertzaintza y otros recursos de los servicios de emergencia han trabajado desde anoche en la búsqueda del hombre desaparecido a la altura del puerto de la localidad vizcaína.

Finalmente, alrededor de las 10:15 horas, han localizado el cuerpo sin vida del desaparecido. 

El cadáver será trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal donde se le practicará la autopsia. 

Ondarroa Bizkaia Personas Desaparecidas Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ordenan la evacuación de cuatro urbanizaciones de Querol por el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona)

Protección Civil de la Generalitat ha ordenado la evacuación preventiva de cuatro urbanizaciones en Querol (Tarragona) debido al avance inestable del incendio declarado en Aiguamúrcia. Aunque se reporta que no hay peligro inminente para los residentes, la medida busca garantizar la seguridad. Se prevé que los vecinos podrían volver a sus hogares a última hora de la tarde.
Cargar más
Publicidad
X