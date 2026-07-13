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Ordenan la evacuación de cuatro urbanizaciones de Querol por el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona)

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18:00 - 20:00
Imágenes de Reuters
Euskaraz irakurri: Querol Tarragonako udalerriko lau urbanizazio husteko agindu dute, Aiguamurciako sutearen ondorioz.
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EITB

Última actualización

Protección Civil de la Generalitat ha ordenado la evacuación preventiva de cuatro urbanizaciones en Querol (Tarragona) debido al avance inestable del incendio declarado en Aiguamúrcia. Aunque se reporta que no hay peligro inminente para los residentes, la medida busca garantizar la seguridad. Se prevé que los vecinos podrían volver a sus hogares a última hora de la tarde.

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