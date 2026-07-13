Ordenan la evacuación de cuatro urbanizaciones de Querol por el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona)

Protección Civil de la Generalitat ha ordenado la evacuación preventiva de cuatro urbanizaciones en Querol (Tarragona) debido al avance inestable del incendio declarado en Aiguamúrcia. Aunque se reporta que no hay peligro inminente para los residentes, la medida busca garantizar la seguridad. Se prevé que los vecinos podrían volver a sus hogares a última hora de la tarde.