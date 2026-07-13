Cierran el acceso al agua en varias instalaciones municipales de Llodio, por niveles altos de legionella
La incidencia afecta al frontón de Areta, a la casa de cultura de Areta, a las instalaciones deportivas de Gardea y al campo de fútbol de Altzarrate. El Ayuntamiento de Llodio informa de que en las piscinas no hay problemas y es "completamente seguro" bañarse en ellas.
El Ayuntamiento de Llodio ha informado de que se han detectado altos niveles de legionella en algunas instalaciones municipales y, a modo de prevención, "aplicando de forma rigurosa los protocolos sanitarios vigentes", ha cerrado temporalmente el suministro de agua y de todos aquellos elementos que requieran de su utilización.
La incidencia afecta al frontón de Areta, a la casa de cultura de Areta, a las instalaciones deportivas de Gardea y al campo de fútbol de Altzarrate, instalaciones que, según el Ayuntamiento, se podrán seguir utilizando con normalidad, siempre que no se utilice el agua.
Paralelamente, el Ayuntamiento ha indicado que se realizarán todos los tratamientos técnicos necesarios para eliminar la presencia de legionella y restablecer todas las condiciones de seguridad exigodas por las autoridades sanitarias.
Según han aclarado, la medida es "estrictamente preventiva" ya que no se ha detectado ningún caso asociado a la legionelosis. El objetivo de la medida es "recuperar la normalidad en las instalaciones afectadas lo antes posible, con todas las garantías sanitarias y sin riesgo para la ciudadanía".
Además, el Ayuntamiento ha subrayado que las piscinas municipales no se encuentran afectadas por la incidencia y que es "totalmente seguro" bañarse o hacer uso del agua en ellas, y ha recordado que la calidad del agua de las piscinas se controla de forma permanente comnforme a la normativa vigente.
La alcaldesa de Llodio, Ainize Gastaka, ha querido lanzar un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía, destacando que el Ayuntamiento ha actuado "desde el primer momento" con responsabilidad, aplicando rigurosamente los protocolos santiarios y priorizando la prevención. "Las medidas adoptadas responden únicamente a aun criterio de prudencia y de protección de la salud pública", ha precisado y al tiempo que ha reiterado la seguridad en el uso de las piscinas, ha agradecido a la ciudadanía "la comprensión, la paciencia y la colaboración" demostrada.
El Ayuntamiento informará de la evolución de la situación y una vez finalizados los tratamientos y confirmados los resultados adecuados por analíticas de control pondrá en marcha todos los puntos de agua afectados por la incidencia.
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