Será noticia: Homicidio en Errenteria, séptimo encierro y curso de verano sobre el autogobierno

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 13 de julio de 2026:

- Homicidio en Errenteria: Continúa en dependencias judiciales el hombre de 23 años detenido ayer, domingo, acusado de matar a otro hombre de 33 años con arma blanca en Errenteria, según ha informado la Ertzaintza. El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas.

- Séptimo encierro: Los toros de la ganadería sevillana de Miura protagonizarán el séptimo encierro de los sanfermines de este año. Sigue el encierro de San Fermín en directo en ETB1, ETB ON y Orain, a partir de las 07:35 horas.

- Curso de verano sobre el autogobierno: El Palacio Miramar de San Sebastián acoge el curso de verano "Autogobierno Vasco 90 años después" a partir de las 09:15 horas en la que participan la consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, junto al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea.