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Será noticia: Homicidio en Errenteria, séptimo encierro y curso de verano sobre el autogobierno

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
ERRENTERIA (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 12/07/2026.- Un hombre de 33 años ha fallecido este domingo en Errenteria (Gipuzkoa) tras ser apuñalado en el pecho con un arma blanca en las inmediaciones de un establecimiento hostelero, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. EFE/Juan Herrero.
Lugar donde ha fallecido un hombre de 33 años por heridas de arma blanca en Errenteria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Errenteriako hilketa, zazpigarren entzierroa eta autogobernuari buruzko uda ikastaroa
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 13 de julio de 2026:

- Homicidio en Errenteria: Continúa en dependencias judiciales el hombre de 23 años detenido ayer, domingo, acusado de matar a otro hombre de 33 años con arma blanca en Errenteria, según ha informado la Ertzaintza. El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas. 

- Séptimo encierro: Los toros de la ganadería sevillana de Miura protagonizarán el séptimo encierro de los sanfermines de este año. Sigue el encierro de San Fermín en directo en ETB1, ETB ON y Orain, a partir de las 07:35 horas. 

- Curso de verano sobre el autogobierno: El Palacio Miramar de San Sebastián acoge el curso de verano "Autogobierno Vasco 90 años después" a partir de las 09:15 horas en la que participan la consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, junto al rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea.

Errenteria Fiestas de San Fermín Estatuto de Autonomía del País Vasco Sociedad

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