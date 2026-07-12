VIOLENCIA MACHISTA
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Multitudinario rechazo a las agresiones sexuales en Pamplona

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PAMPLONA, 12/07/2026.- La Plaza del Castillo de Pamplona, centro neurálgico de los Sanfermines, ha acogido este domingo una concentración de protesta contra la violencia sexual y las agresiones sexistas denunciadas durante estas fiestas, muchas de ellas en forma de tocamientos pero también con un detenido por presunta violación. Ha sido al término de la corrida de toros que todas las tardes reúne a miles de personas y a cuya salida muchos de los mozos y las mozas de las peñas, muy concienciadas y participativas en iniciativas para rechazar estas agresiones, se han acercado a participar en la protesta convocada por el Movimiento Feminista de Iruñerria, a la que se han sumado otros cientos de personas. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sexu-erasoen aurkako elkarretaratze jendetsua Iruñean
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EITB

Última actualización

La Plaza del Castillo de Pamplona ha acogido este domingo una concentración, en la que han pedido que quienes deben quedarse en casa son quienes acosan y agreden sexualmente. "Todo nuestro cariño y apoyo. Estamos aquí", han dicho a las víctimas.

Pamplona Navarra Violencia machista Denuncias Sociedad

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