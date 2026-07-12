Multitudinario rechazo a las agresiones sexuales en Pamplona
La Plaza del Castillo de Pamplona ha acogido este domingo una concentración, en la que han pedido que quienes deben quedarse en casa son quienes acosan y agreden sexualmente. "Todo nuestro cariño y apoyo. Estamos aquí", han dicho a las víctimas.
Te puede interesar
Muere un hombre de 47 años arrollado por un tren en Agurain
La Ertzaintza investiga el suceso y, por el momento, todo apunta a que se trata de un accidente. Como consecuencia del arrollamiento, Renfe ha suspendido temporalmente la circulación ferroviaria en la zona.
Prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto violador detenido en Pamplona
La agresión tuvo lugar la madrugada del sábado, día 11, en torno a las 04:45 horas, en la Vuelta del Castillo de la capital navarra, que estos días celebra las fiestas de San Fermín.
El incendio forestal de Almería queda estabilizado, y se autoriza el regreso de 1000 desalojados
Se han quemado un total de 7000 hectáreas, y hay al menos 12 muertos y 18 heridos, algunos e ellos de gravedad.
Fallece un participante del Ironman de Vitoria-Gasteiz
El hombre, un británico de 25 años, se ha sentido indispuesto en la prueba de natación en el pantano de Ullíbarri-Gamboa, y ha fallecido en el lugar.
Fallece un hombre en la playa de Orio
El hombre, de 39 años, ha sido rescatado del agua indispuesto y, aunque han intentado reanimarle, ha fallecido en el lugar.
Dos detenidos y 52.000 sobres de un fármaco incautados en Usurbil
Además, hay un investigado, el responsable de una farmacia de Gipuzkoa que en los dos últimos años ha realizado "grandes pedidos" del fármaco.
Fallece un hombre de 33 años en Errenteria por heridas de arma blanca
La Ertzaintza ha detenido a un hombre de 23 años como presunto autor de un apuñalamiento. Los hechos han sucedido hacia las 09:00 horas, en las inmediaciones de un establecimiento hostelero del barrio de Kaputxinos.
Tenso y emocionante sexto encierro con toros de La Palmosilla
En una carrera que ha dejado escenas de peligro, pero también oportunidades para realizar bonitas carreras, los astados han completado el recorrido en dos minutos y 23 segundos, y han dejado a un herido por asta.
Dos espectadores son trasladados al hospital por incidentes en un partido de la Donosti Cup en Tolosa
Dos equipos de niños de entre 10 y 11 años de Murcia y EEUU competían y sus seguidores se enzarzaron en una pelea en la grada.