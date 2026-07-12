VIOLENCIA MACHISTA
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Prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto violador detenido en Pamplona

La agresión tuvo lugar la madrugada del sábado, día 11, en torno a las 04:45 horas, en la Vuelta del Castillo de la capital navarra, que estos días celebra las fiestas de San Fermín.
(Foto de ARCHIVO) NAVARRA.-Tribunales.- Decretan el ingreso en prisión de tres detenidos por los disturbios del sábado en Pamplona 09/6/2017
Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Behin-behineko espetxealdi komunikatua eta fidantzarik gabea Iruñean atxilotutako ustezko bortxatzailearentzat
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EITB

Última actualización

La jueza de Instrucción ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el detenido por una supuesta violación perpetrada en la madrugada del sábado, día 11, en la capital navarra.

La magistrada, titular de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, se inhibirá de la instrucción de la causa, que será asumida por la plaza número 2 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona.

La agresión tuvo lugar la madrugada del sábado, día 11, en torno a las 04:45 horas, en la Vuelta del Castillo de la capital navarra, que estos días celebra las fiestas de San Fermín.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona rechazó los hechos en una declaración institucional, en la que mostró su "total rechazo y condena a esta agresión” y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad”

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

Pamplona Navarra Delitos Machismo Víctimas de violencia machista Sociedad

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