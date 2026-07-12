Prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto violador detenido en Pamplona

La jueza de Instrucción ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el detenido por una supuesta violación perpetrada en la madrugada del sábado, día 11, en la capital navarra.

La magistrada, titular de la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, se inhibirá de la instrucción de la causa, que será asumida por la plaza número 2 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona.

La agresión tuvo lugar la madrugada del sábado, día 11, en torno a las 04:45 horas, en la Vuelta del Castillo de la capital navarra, que estos días celebra las fiestas de San Fermín.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona rechazó los hechos en una declaración institucional, en la que mostró su "total rechazo y condena a esta agresión” y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad”