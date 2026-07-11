Denunciada una agresión sexual a una mujer en sanfermines

Una mujer ha denunciado una agresión sexual esta pasada noche en Pamplona, en el contexto de los sanfermines. El presunto autor de la agresión ya ha sido detenido. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha condenado la agresión sexista y se ha adherido a la convocatoria que realice el movimiento feminista.

Según recoge el consistorio en la declaración institucional aprobada, la agresión ha tenido lugar de madrugada, en torno a las 04:45 horas, en la Vuelta del Castillo. Además, se han registrado otras tres denuncias por tocamientos; hay un detenido.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado en una declaración institucional su total rechazo y condena a esta agresión” y su “absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad”.

En el texto aprobado, el Ayuntamiento de Pamplona se reafirma una vez más en su “rechazo y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud sexista que se produzca” en la ciudad y se compromete a “trabajar para erradicar las agresiones sexuales, mejorar la seguridad y garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las mujeres en todo tipo de entornos”.



El Ayuntamiento se adhiere “a la convocatoria que realice el movimiento feminista de Pamplona” e invita a la ciudadanía “a participar en dichos actos de protesta”.



Según el balance de seguridad de sanfermines hecho público este viernes, hasta esa fecha llevaban contabilizadas 12 agresiones sexuales. El movimiento feminista de la Comarca de Pamplona ha convocado una concentración de repulsa para este domingo (22:00 horas, en la Plaza del Castillo).