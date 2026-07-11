El Ayuntamiento de Zuia corta el agua por las noches para garantizar el suministro

El Ayuntamiento de Zuia (Álava) ha decidido imponer restricciones en el uso del agua, debido a la "preocupante situación" surgida por las altas temperaturas y la falta de lluvia. Así, desde este viernes ha comenzado a aplicar cortes nocturnos (22:00-08:00 horas) en el suministro, y ha prohibido el uso de las duchas en las piscinas municipales.

Asimismo, recomienda a la población hacer un uso responsable del agua y prever las necesidades antes del corte. Asegura que se trata de "medidas temporales", que se irán actualizando en función de la evolución de la situación.

Según ha explicado el alcalde de la localidad, Unai Gutiérrez, a Radio Vitoria "la escasez de recursos, un consumo alto, las altas temperaturas y una situación climatológica no muy buena para solucionar este problema" han derivado en "una situación de peligro de falta de abastecimiento y hemos decidido tomar medidas".

El consistorio llevaba tiempo alertando del problema, y esta misma semana prohibió el uso de agua para riegos y llenados de piscinas y similares.

Zuia es un pequeño municipio de la Cuadrilla de Gorbeialdea (ronda los 2400 habitantes), situado en las faldas del Gorbea.