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Zuiako Udalak ur mozketak egingo ditu gauez hornidura bermatzeko

Mozketa 22:00etatik 08:00etara dago indarrean, atzotik. Gainera, udal igerilekuetako dutxak erabiltzea debekatuta egongo da aurrerantzean. 

MADRID, 10/07/2026.- Una persona se refresca en una fuente este viernes en Madrid. La segunda ola de calor, que comenzó el pasado domingo y finalizó ayer jueves, ha provocado 463 muertes atribuibles a causas relacionadas con las altas temperaturas. EFE/ Marcos Villaoslada

Udalak "larritzat" jo du egoera. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Zuiako Udala (Araba) ur mozketak egiten hasi da gauez (22:00-08:00), tenperatura altuek eta euri faltak eragindako "egoera larria" dela eta. Atzo, ostiralarekin, hasi ziren mozketak egiten, eta udal igerilekuetan dutxak erabiltzea ere debekatu du tokiko erakundeak. 

Ura modu arduratsuan erabiltzea eta mozketa baino lehen beharrak aurreikustea gomendatu diete herritarrei. Udalak bere webgunean eskegitako mezuan dioenez, neurriok "behin-behinekoak" dira eta egoeraren bilakaeraren arabera eguneratuko dituzte. 

Unai Gutierrez Zuiako alkateak Radio Vitoriari azaldu dionez, "uraren eskasiak, kontsumo altuak, tenperatura altuek eta arazo hau konpontzeko egoera klimatologiko ez oso onek" eragin dute arazoa, eta hornidura bermatu ahal izateko "neurriak hartzea" erabaki dute. 

Udalak denbora zeraman arazoaz ohartarazten, eta asteon bertan debekatu du ureztatzeko, igerilekuak betetzeko eta garbiketa lanetako erabiltzea. 

Zuia Gorbeialdeako Kuadrillako udalerri txikia da, 2400 biztanlekoa, eta Gorbeia mendiaren magalean dago kokatuta, Araba iparraldean. 

Araba Lehortea Ura Uda Gizartea

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