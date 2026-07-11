Beroagatik ezarritako alerta abisu horira jaitsi dute EAEn; Nafarroa erdialdean eta Iparraldean alerta mailari eutsiko diote
Arabak alertapean jarraituko du baso sute arriskuagatik. Abisu maila gorabehera, sargori egiten jarraituko du: maximoak 30 ºC-koak izango dira kostaldean, eta 37-38 ºC-koak, barnealdean. Astelehenean behera egingo dute tenperaturek.
Beroagatik astebururako EAEko barnealdean ezarritako alerta laranja abisu horira jaitsi du Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak. Bere horretan jarraituko du, ordea, Araban baso sute arriskuagatik ezarritako alerta laranjak. Nafarroan, beroagatik abisupean daude gaur, eta iganderako alerta laranja ezarriko dute Foru Erkidegoaren erdialdean. Ipar Euskal Herrian alerta laranja dago ezarrita asteburu osoan, 30-36 ºC-ko maximoak espero baitira.
Alerta maila jaitsi izanagatik, sargoriak ez du etenik izango. Gaur abisu horia izango da indarrean EAE osoan, muturreko tenperatura oso altuengatik eta tenperatura altu iraunkorragatik. Kostaldean, 20 gradu ingurukoak izango dira minimoak, eta 30 ºC-rainokoak, maximoak. Barnealdean 36 ºC-ren langa gaindi daiteke.
Nafarroa osoa ere abisupean egongo da, eta maximoak 36-37 ºC artekoak izango dira Pirinioetan eta Kantauri isurialdean, eta 38 gradukoak, erdialdean eta Erriberan. Ipar Euskal Herrian, Meteofrancek alerta maila laranja ezarri du: kostaldean 30 graduko maximoak edukiko dituzte, eta 36 gradukoak, barnealdean.
Igandean beroarengatik ezarritako abisu horiek segida izango dute. Termometroa 34 ºC-ra igoko da kostaldean, eta 35-36 ºC-ra, Araban. Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, maximoak are gehiago igoko dira, 37 ºC-ra arte. Nafarroan, abisupean izango dira ia lurralde osoan. Erdialdean, baina, alerta laranja aktibatuko dute, maximoak 39 ºC-ra irits baitaitezke.
Gainera, bihar, 17:00etatik aurrera, beste abisu hori bat egongo da, prezipitazio handiengatik, eta kazkabarra egin dezakeelako, bereziki mendebaldean, eta 60 eta 90 km/h arteko haize-bolada bortitzengatik.
Astelehenerako Araban bakarrik izango dira beroagatik ezarritako abisuak. Nafarroan, Erribera izango da abisupean izango den gune bakarra. Izan ere, Euskalmeten iragarpenaren arabera, tenperaturak behera egingo du. Maximoak 30 ° C-tik behera egongo dira kostaldetik gertu; barnealdean ez du horrenbeste epelduko. Meteofrancek ez du abisurik ezarri Iparraldean.
Alerta laranja baso suteen arriskuagatik Araban
Araba alerta laranjan egongo da asteburu osoan baso suteen arriskuagatik (12:00etatik 20:00etara). Arriskua handia da lurralde horretan, tenperatura altuak eta uztarekin lotutako nekazaritza lanak direla eta. Gipuzkoa ere abisupean egongo da arrazoi horrengatik. Kasu honetan, arriskua ertaina da, tenperatura altuak eta hegoaldeko haizearen intentsitatea direla eta, batez ere igande goizean.
Zure interesekoa izan daiteke
Ezkaraiko sutea egonkortu dute, 115 hektarea inguru kiskali ostean
Dirudienez, Ayabarrena herrixkako sutea ostegunean piztu zen, ekaitzean botatako tximista baten eraginez.
"Joker" identifikatu eta zigortu dute bosgarren entzierroan, zezena grabatu eta ukitzeagatik
Sare sozialetan "Joker" bezala ezaguna den gizona identifikatu eta zigortu du Iruñeko Udaltzaingoak, telefono mugikorrarekin San Ferminetako bosgarren entzierroa grabatzeagatik eta zezenetako bat ukitzeagatik, korrika egiten ari zela. Bere portaerak entzierroaren araudia urratzen du, eta lasterkarien eta animalien segurtasuna arriskuan jartzen du.
Almeriako suteak "bilakaera ona" du, baina 6600 hektarea erre ditu dagoeneko
Baldintza meteorologikoek hobera egin dute, eta "lehen aldiz, suteari aurre egiteko moduan gara", iragarri du Larrialdi kontseilariak. Oraindik 23 pertsona topatu ezinda dabiltza, baina ez dute hustutze eta konfinamendu gehiagorik egin. 12 dira hildakoak.
Jose Escolarren zezenek entzierro arriskutsua osatu dute, eta korrikalari batek adarkada jaso du aurpegian
Taldean atera dira, baina azkenean batzuk atzean geratu eta une arriskutsuak izan dira, baina baita lasterketa ikusgarriak ere. Lehenengo balantzearen arabera, 14 dira zaurituak, eta batek adarkada jaso du aurpegian.
Almeriako sutea: 12 pertsona hil dira, beste 23ren berririk ez dago eta lau zauritu larri daude
Juanma Moreno Andaluziako presidenteak eman du albistea, eta argitu du zendutako ia gehienak atzerritarrak direla. Desagertutakoen harira esan du ez direla zertan hilda egon behar, "ezta gutxiago ere". Oraingoz, Guardia Zibilak ez du biktima gehiago topatu etxez etxe egindako miaketetan.
Larrialdi zerbitzuek lanean dihardute Ezkarain bost pertsona ebakuarazi dituen sutea itzaltzeko
Ostegun gauean Ezkaraiko Ayabarrena auzo inguruan piztutako baso-suteak aktibo jarraitzen du, eta jada 105 hektareari suntsitu ditu. Errioxako Gobernuak emandako lehen hipotesien arabera, inguruan izandako ekaitzaren tximista batek jota piztu da sutea. Sutearen bilakaerak prebentzioz bost pertsona Ayabarrenatik ateratzera behartu ditu, eta larrialdi-taldeek lanean jarraitzen dute suaren hedapena gelditzeko.
Auzitegi Nazionalak bi agintari militar israeldar ikertuko ditu Global Sumud Flotillako kideak atxilotzeagatik
Epaileak ez ditu tramiterako onartu Israelgo ontzietan edo Israelgo lurraldean egindako gertakariei buruzko kereilak, uste baitu tripulatzaileak Israelera eraman zituztenetik gertakariak jada kanpo geratzen direla ontzian bertan egindako delituetatik.
1.000 agente baino gehiago izango dira aurten Baionako bestetan segurtasuna bermatzen
Sexu erasoez gain, 2023an eta 2024an izandako bortizkeria kasuak saihestu nahi dituzte agintariek. Adingabeen gurasoei "arduraz" jokatzeko deia egin diete mozkortutako adin txikikoekin arazorik ez izateko.
Belarrak hazteari utzi dio Aralarren, eta abeltzainak arduratuta daude
Aralarren zelaiak lehorrak daude eta egoera kezkagarria da abeltzaintzarako, hezetasun faltagatik belarrak hazteari utzi baitio. Gaur egun, 16.000 ardi, 1.100 behor, 1.200 behi eta 400 ahuntz inguru elikatzen dira larre hauetan. Mendian baliabiderik gabe geratuz gero, kontingentzia-planak aztertuko dituzte. Egoera honek kolpe ekonomiko handia dakar lehen sektorearentzat, eta jada ondorio zuzenak izaten ari dira.