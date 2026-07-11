ALERTA METEOROLOGIKOAK
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Beroagatik ezarritako alerta abisu horira jaitsi dute EAEn; Nafarroa erdialdean eta Iparraldean alerta mailari eutsiko diote

Arabak alertapean jarraituko du baso sute arriskuagatik. Abisu maila gorabehera, sargori egiten jarraituko du: maximoak 30 ºC-koak izango dira kostaldean, eta 37-38 ºC-koak, barnealdean. Astelehenean behera egingo dute tenperaturek. 

GRAFCAV5822. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 06/07/2026.- Unos bañistas se duchan en la playa de Ondarreta de San Sebastián. El Departamento de Seguridad ha activado para este lunes y martes una alerta naranja por temperaturas altas extremas en la totalidad de Euskadi, salvo en la costa donde se espera menos calor y el aviso es amarillo. EFE/Juan Herrero.

Hainbat lagun dutxa hartzen, Ondarretako hondartzan. Argazkia: EFE

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Eider Garaikoetxea O. | EITB

Azken eguneratzea

Beroagatik astebururako EAEko barnealdean ezarritako alerta laranja abisu horira jaitsi du Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak. Bere horretan jarraituko du, ordea, Araban baso sute arriskuagatik ezarritako alerta laranjak. Nafarroan, beroagatik abisupean daude gaur, eta iganderako alerta laranja ezarriko dute Foru Erkidegoaren erdialdean. Ipar Euskal Herrian alerta laranja dago ezarrita asteburu osoan30-36 ºC-ko maximoak espero baitira. 

Alerta maila jaitsi izanagatik, sargoriak ez du etenik izango. Gaur abisu horia izango da indarrean EAE osoan, muturreko tenperatura oso altuengatik eta tenperatura altu iraunkorragatik. Kostaldean, 20 gradu ingurukoak izango dira minimoak, eta 30 ºC-rainokoak, maximoak. Barnealdean 36 ºC-ren langa gaindi daiteke. 

Nafarroa osoa ere abisupean egongo da, eta maximoak 36-37 ºC artekoak izango dira Pirinioetan eta Kantauri isurialdean, eta 38 gradukoak, erdialdean eta Erriberan. Ipar Euskal Herrian, Meteofrancek alerta maila laranja ezarri du: kostaldean 30 graduko maximoak edukiko dituzte, eta 36 gradukoak, barnealdean.

Igandean beroarengatik ezarritako abisu horiek segida izango dute. Termometroa 34 ºC-ra igoko da kostaldean, eta 35-36 ºC-ra, Araban. Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, maximoak are gehiago igoko dira, 37 ºC-ra arte. Nafarroan, abisupean izango dira ia lurralde osoan. Erdialdean, baina, alerta laranja aktibatuko dute, maximoak 39 ºC-ra irits baitaitezke.

Gainera, bihar, 17:00etatik aurrera, beste abisu hori bat egongo da, prezipitazio handiengatik, eta kazkabarra egin dezakeelako, bereziki mendebaldean, eta 60 eta 90 km/h arteko haize-bolada bortitzengatik.

Astelehenerako Araban bakarrik izango dira beroagatik ezarritako abisuak. Nafarroan, Erribera izango da abisupean izango den gune bakarra. Izan ere, Euskalmeten iragarpenaren arabera, tenperaturak behera egingo du. Maximoak 30 ° C-tik behera egongo dira kostaldetik gertu; barnealdean ez du horrenbeste epelduko. Meteofrancek ez du abisurik ezarri Iparraldean. 

Alerta laranja baso suteen arriskuagatik Araban

Araba alerta laranjan egongo da asteburu osoan baso suteen arriskuagatik (12:00etatik 20:00etara). Arriskua handia da lurralde horretan, tenperatura altuak eta uztarekin lotutako nekazaritza lanak direla eta. Gipuzkoa ere abisupean egongo da arrazoi horrengatik. Kasu honetan, arriskua ertaina da, tenperatura altuak eta hegoaldeko haizearen intentsitatea direla eta, batez ere igande goizean. 

Bero-boladak Suteak Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Iparralde Gizartea

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