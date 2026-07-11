SUTEA
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Suteak kontrolik gabe jarraitzen du Almerian, eta dagoeneko 12 dira hildakoak, 23 desagertuak eta 1.405 etxetik atera dituztenak

Andaluziako Gobernuak eutsi egin dio herritarrei euren etxebizitzetan egoteko egindako deialdiari.

FOTODELDIA ALMERÍA, 10/07/2026.-Un helicóptero del servicio de extinción de incendios arroja este viernes agua sobre uno de los focos del incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería, que se ha convertido en una tragedia sin precedentes en la zona y uno de los más graves de España, con un balance provisional de 12 personas fallecidas, ocho heridas y 19 desaparecidas. EFE/ Carlos Barba
Itzaltze-lanak Almerian. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Los Gallardosen (Almeria) piztutako suteak kontrolik gabe jarraitzen du, etaondorioz, 1.405 pertsona atera behar izan dituzte jada etxetik. Behin behineko balantzearen arabera 12 pertsona hil dira, zazpi pertsonaren desagerpena salatu dute eta 23 pertsona oraindik ez dira aurkitu. Andaluziako Gobernuak ebakuazio gehiago egin ditu Lubrin hegoaldean, eta herritarrei etxean geratzeko dei egin die.

Sua itzaltzeko lanetan 500 langile baino gehiago eta 22 aireko baliabide ari dira, haize bortitzak eragindako egoera konplexuan. 

12 hildakoen autopsiak amaitu dira dagoeneko, baina ezin izan dituzte identifikatu, gorpuen egoera dela eta. Lehenengo ikerketen arabera, gehienak atzerritarrak dira, batez ere britainiarrak eta belgikarrak. Biktimen artean, autoz ihes egiten saiatu ziren pertsonak daude, eta beste batzuk oinez alde egiten saiatu ziren, sugarrek harrapatuta geratuz. Gainera, zortzi pertsona zauritu dira, horietako lau oso larri.

Etxetik ateratakoak, batez ere Bedar, Los Gallardos, Antas eta Lubrinekoak dira, eta Garruchan eta Almeria ekialdeko beste udalerri batzuetan prestatutako pabiloietan hartu dituzte. Bertan, herritarrak eta udalak laguntza ematen ari dira, urarekin, janariarekin eta premia larriko materialarekin.

Ikerketaren arabera, litekeena da sutearen jatorria errepide baten ondoan dagoen kable batean izatea, baina Red Electricak eta Endesak baztertu egin dute euren sarekoa izatea, eta utzita zegoen instalazio pribatu bat eta tentsiorik gabea izango zela adierazi dute. 50 km/h-ko haize-boladek bultzatuta, sua oso azkar joan da aurrera, eta dagoeneko XXI. mendean Espainian izandako suterik hilgarriena da. Hiru dolu-egun ezarri dituzte Andaluzian, eta dolu adierazpen ugari izan dira nazioartetik.

Almeriako Los Gallardosen izandako sutean hildako pertsonen kopurua 12ra igo da
Suteak Andaluzia Gizartea

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