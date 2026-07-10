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Auzitegi Nazionalak bi agintari militar israeldar ikertuko ditu Global Sumud Flotillako kideak atxilotzeagatik

Epaileak ez ditu tramiterako onartu Israelgo ontzietan edo Israelgo lurraldean egindako gertakariei buruzko kereilak, uste baitu tripulatzaileak Israelera eraman zituztenetik gertakariak jada kanpo geratzen direla ontzian bertan egindako delituetatik.

Flotilla Gaza

Gazara bidean zihoan Global Sumud Flotilla. Artxiboko argazkia: Europa Press

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko epaileak bi kereila onartu ditu Israelgo bi buruzagi militar ikertzeko, 2025eko urriaren 1ean Gazara laguntza humanitarioarekin zihoan Flotilla Global Sumud ontzidiari legez kanpoko atxiloketa egitea egotzita.

Fiskaltzaren irizpidearen aurka, Espainiako Alderdi Komunistak, Izquierda Unidak eta zenbait partikularrek jarritako bi kereila tramitera onartzea erabaki du epaileak; alde batetik, Eyal Zamir Israelgo Indar Armatuen Estatu Nagusiko (FDI) buruaren aurka; eta, bestetik, Ram Rothberg Israelgo Itsas Armadako komandante buru gisa jardun duenaren aurka, 2016an ofizialki kargua utzi zuen arren.

Gainera, epaileak erabaki du Nazioarteko Zigor Gorteko Fiskaltzari eskatzea ea bere kabuz iker dezakeen Espainiako banderako ontzietan gertatutakoa, edo, bestela, inhibitzeko eska diezaiola, salatutako egitateak genozidio, gerra-krimen edo gizateriaren aurkako delituen ikerketan aztertu behar badira.

Bien bitartean, magistratuak ohartarazi du aurrera jarraituko duela Espainiako banderako ontzietan legez kanpo geratzeagatiko prozedurarekin, eta premiazkotzat jotzen diren jarduketak egingo dituela.

Hala, magistratuak, auziaren xedea Espainiako ontzietan egindako legez kanpoko atxiloketa-delituetara mugatzen du; izan ere, Itsas Zuzenbideari buruzko NBEren hitzarmenaren arabera, itsas zabalean dauden ontzi espainiarrak Espainiaren jurisdikzioaren mende daude, epailearen arabera kasu honetan eman ez diren salbuespenak salbuespen.

Testuinguru horretan, epaileak ez ditu tramiterako onartu Israelgo ontzietan edo Israelgo lurraldean egindako gertakariei buruzko kereilak, uste baitu tripulatzaileak Israelera eraman zituztenetik gertakariak jada kanpo geratzen direla ontzian bertan egindako delituetatik.

Gauzak horrela, kausak ez du jasotzen ez Israelgo gerra ontzietan gertatutakoa, ez estatu hartan gertatutakoa, eta ez ditu kontuan hartzen Israelgo lurzoruko atxilotze-zentroekin lotutako gertakariak, kereila-jartzaileek eskatzen zuten bezala; izan ere, salaketan pirateria, legez kanpoko atxiloketa, tortura eta tratu txarren delituak jasotzen ziren, bai eta pertsonen eta babestutako ondasunen aurkako delitua ere, gatazka armatuen kasuan.

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