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Hamabi sexu-eraso salaketa eta hamar atxilotu, sanferminetako lehen lau egunetan

Aurtengo San Fermin jaiek bidearen erdia egin dutenean, Inma Jurio Nafarroako Gobernuko Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako kontseilariak orain arteko segurtasun-balantzearen berri eman du. 

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Inma Jurio kontseilaria, sanferminetako polizia-dispositiboaren aurkezpenean. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Hamabi sexu-eraso salaketa jarri dituzte San Fermin jaietako lehen lau egunetan, eta horien ondorioz, hamar pertsona atxilotu dituzte. Datu hori eman du, besteak beste, Inma Jurio Nafarroako Gobernuko Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako kontseilariak, festak ibilbidearen erdira iritsi direnean egin duen segurtasun-balantzearen aurkezpenean. "Intentsitate maila baxuko erasoak dira. Batzuk, ikerketapean daude, oraindik", jakinarazi du. 

Emandako datuen arabera, festetako segurtasun-dispositiboa osatzen duten lau indarrek —Foru Polizia, Iruñeko Udaltzaingoa, Polizia Nazionala eta Guardia Zibila—, orotara, iaz aldi berean baino % 23 salaketa gutxiago jaso dituzte. Halere, atxilotu kopurua % 12 hazi da. "Horrek agerian uzten du polizien lan proaktiboa kalean bertan", esan du Juriok. 

Delitu motari dagokionez, batez ere, lapurretekin lotutako salaketak egon dira, baina, horiek ere, ia erdira (% 46) murriztu dira, aurreko urteko datuekin alderatuta. 

Egunero 2.226 dei, SOS Nafarroan

Bestalde, SOS Nafarroa larrialdietarako zerbitzuak batez beste 2.226 dei jaso ditu festetako lehen lau egunetan, 2025ean baino 22 gutxiago. San Fermin egunean, uztailaren 7an, jaso zituzten dei gehien, 2.386.

Entzierroa dela eta, berriz, 19 anbulantzia mobilizatu behar izan dituzte, eta 22 pertsona eraman dituzte erietxera. 

Ia 3.000 pertsona, artatuta

Fernando Dominguez Osasun kontseilariak ere hartu du parte goizeko agerraldian, eta hark osasun-balantzearen berri eman du. 

Uztailaren 6tik, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko Larrialdietan 1.754 pertsona artatu dituzte; San Martingo osasun-zentroan, 705; eta Bustintxurikoan, 504. Datuak aurreko urtean jasotakoen oso parekoak direla esan du Dominguezek. 

Artatutako kasu gehienak, kolpeengatik, droga eta alkohol intoxikazioengatik eta erasoengatik izan dira. 

Osasun kontseilariak herritarrei eskerrak eman dizkie, osasun-baliabideen "erabilera arduratsua" egiten ari direlako jaietan.

Horrez gain, gogoratu du bero-bolada betean ere badagoela Nafarroa, eta horrek, beti areagotu egiten duela osasun-langileen lana. 

Eguneko Titularrak Iruñea Nafarroako Gobernua Sanferminak Jaiak Nafarroa Gizartea

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