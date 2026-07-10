Hamabi sexu-eraso salaketa eta hamar atxilotu, sanferminetako lehen lau egunetan
Aurtengo San Fermin jaiek bidearen erdia egin dutenean, Inma Jurio Nafarroako Gobernuko Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako kontseilariak orain arteko segurtasun-balantzearen berri eman du.
Hamabi sexu-eraso salaketa jarri dituzte San Fermin jaietako lehen lau egunetan, eta horien ondorioz, hamar pertsona atxilotu dituzte. Datu hori eman du, besteak beste, Inma Jurio Nafarroako Gobernuko Barneko, Funtzio Publikoko eta Justiziako kontseilariak, festak ibilbidearen erdira iritsi direnean egin duen segurtasun-balantzearen aurkezpenean. "Intentsitate maila baxuko erasoak dira. Batzuk, ikerketapean daude, oraindik", jakinarazi du.
Emandako datuen arabera, festetako segurtasun-dispositiboa osatzen duten lau indarrek —Foru Polizia, Iruñeko Udaltzaingoa, Polizia Nazionala eta Guardia Zibila—, orotara, iaz aldi berean baino % 23 salaketa gutxiago jaso dituzte. Halere, atxilotu kopurua % 12 hazi da. "Horrek agerian uzten du polizien lan proaktiboa kalean bertan", esan du Juriok.
Delitu motari dagokionez, batez ere, lapurretekin lotutako salaketak egon dira, baina, horiek ere, ia erdira (% 46) murriztu dira, aurreko urteko datuekin alderatuta.
Egunero 2.226 dei, SOS Nafarroan
Bestalde, SOS Nafarroa larrialdietarako zerbitzuak batez beste 2.226 dei jaso ditu festetako lehen lau egunetan, 2025ean baino 22 gutxiago. San Fermin egunean, uztailaren 7an, jaso zituzten dei gehien, 2.386.
Entzierroa dela eta, berriz, 19 anbulantzia mobilizatu behar izan dituzte, eta 22 pertsona eraman dituzte erietxera.
Ia 3.000 pertsona, artatuta
Fernando Dominguez Osasun kontseilariak ere hartu du parte goizeko agerraldian, eta hark osasun-balantzearen berri eman du.
Uztailaren 6tik, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko Larrialdietan 1.754 pertsona artatu dituzte; San Martingo osasun-zentroan, 705; eta Bustintxurikoan, 504. Datuak aurreko urtean jasotakoen oso parekoak direla esan du Dominguezek.
Artatutako kasu gehienak, kolpeengatik, droga eta alkohol intoxikazioengatik eta erasoengatik izan dira.
Osasun kontseilariak herritarrei eskerrak eman dizkie, osasun-baliabideen "erabilera arduratsua" egiten ari direlako jaietan.
Horrez gain, gogoratu du bero-bolada betean ere badagoela Nafarroa, eta horrek, beti areagotu egiten duela osasun-langileen lana.
Zure interesekoa izan daiteke
Kamioien trafikoa debekatuta egongo da Euskadin abuztuaren 12an, eklipsea dela eta
CETMren arabera, neurri horrek nabarmen handituko ditu kate logistiko osoaren kostuak, eta erabakia berriz aztertzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.
Anderren heriotzaren gaineko erantzukizun polizialak eta politikoak argitzeko exijitu dute
Ekainaren 22an Santurtzin atxilotu eta bi egunera hil zen Ander 30 urteko gaztearen hilketa argitzeko zenbait herritarrek plataforma sortu dute. Santurtziko udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu eta gero, ospitalean hil zen, koman egon ondoren. Ander “polizia indarkeriaren” biktima izan dela adierazi dute gaur.
12 dira hildakoak Los Gallardoseko sutean, Almerian, eta 23, desagertutakoak
Juanma Moreno Andaluziako presidenteak eman du albistea, eta argitu du zendutako ia gehienak atzerritarrak direla. Gainera, zortzi pertsona zauritu dira, horietako lau larri daude.
Igandera arte luzatu dute beroagatik EAEn ezarritako alerta laranja
Meteofrancek alerta laranja ezarri du larunbatera arte Ipar Euskal Herrian, eta Aemetek alerta laranja aktibatuko du igandean, Nafarroa erdialdean.
2026ko Sanferminek jaien bigarren hasiera bizi dute 'Txupinazo Txiki' -arekin
Sanferminetako bosgarren jai egun honetan protagonismo nagusia haurrentzat da, aurten bereziki. Lehendabiziko aldiz beraientzat propio jaurti delako txupinazoa. Ohore hori Buztintxuri Lehen Hezkuntzako hiru ikaslek jaso dute. Gari Arregui, Ane Loizate eta Ivanna Jimenez izan dira aukeratuak.
Linea elektrikoko zutoin baten erorketa izan daiteke Almeriako sutearen jatorria
Sugarrak oso azkar hedatu dira, eta, ondorioz, hainbat herritarrek ihes egiteko erabili nahi zituzten bideak "sagu-zulo" bihurtu dira.
Itzali dute Oñatiko Aloña mendian piztutako baso sutea
Bart tximista batek piztu du sua eta guztira 0,7 hektarea kiskali dira.
Bederatzi pertsona harrapatu dituzte Bizkaian, gidabaimenaren azterketan kopiatzeko gailu elektronikoak erabiltzen
DGT Espainiako Trafiko Zuzendaritzak sei hilabetez azterketara aurkezteko debekua eta isun administratiboa ezarri die iruzurra egin nahi izan duten bederatzi pertsona horiei.
Alvaro Nuñezen zezenek zirrara eta abiadura jarri diote sanferminetako laugarren entzierroari
Zezenek 2 minutu eta 32 segundo behar izan dituzte ibilbidea egiteko. Guztira 9 pertsona zauritu dira, denak kolpeengatik.