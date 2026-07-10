Kamioien trafikoa debekatuta egongo da Euskadin abuztuaren 12an, eklipsea dela eta
Segurtasun Sailak Trafiko Zuzendaritzaren ebazpen bat argitaratu du ostiral honetan Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, zeinaren bidez debekatu egiten zaie kamioiei EAEko errepideetan ibiltzea abuztuaren 12an, 00:00etatik 24:00etara, eguzki-eklipse osoa dela eta. Murrizketa horrek 7.500 kilotik gorako ibilgailu guztiei eragingo die, autobusei eta autokarrei izan ezik.
Ebazpenak, Trafikoko zuzendari Estibaliz Olabarrik sinatuak, adierazten du araua hausten bada aurreikusitako moduan zehatuko dela. Hala ere, gehitu du salbuespenez trafikoa baimendu ahal izango dela, egoeraren arabera.
Neurriak Salgaien Garraioaren Espainiako Konfederazioaren (CETM) "gaitzespen irmoena" eragin du; izan ere, haren ustez, murrizketak neurriz kanpokoak dira eta "ez dute behar besteko justifikazio teknikorik". Horregatik, erabakia berriz aztertzeko eta neurria "proportzionaltasun eta arrazionaltasun irizpideetara" egokitzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari.
Erakunde horrek argudiatu du debekuak "salgaien garraioa erabat geldiaraztea" ekarriko duela eta "nazioarteko milaka eragiketari" eragingo diola. Halaber, adierazi du "eragin handia izango duela jarduera ekonomikoan, eta atzerapenak eragingo dituela entregetan, kontratuak ez direla beteko, ibilbide nazionalak eta nazioartekoak aldatuko dituela, hornidura-arazoak sortuko direla, aparkatze-eremuetan arazoak egongo direla eta garraio-enpresentzat eta kate logistiko osoarentzat kostuak asko handituko direla".
Alternatiba "orekatuak"
CETMk azaldu du badaudela alternatiba "orekatuagoak", hala nola murrizketak mugatzea eklipsearen eragin handieneko ordu-tartera eta aurreko eta ondorengo orduetara.
Hala, Nafarroako Foru Komunitatearen adibidea jarri du. Bertan, 17:00etatik 24:00etara bakarrik ezarri dira murrizketak. Gainera, AP-68 autobidea zabalik egongo da, hain zuzen ere, salgaien garraiorako nazioko eta nazioarteko korridore nagusia.
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