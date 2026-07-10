Santurtzi
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Anderren heriotzaren gaineko erantzukizun polizialak eta politikoak argitzeko exijitu dute

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ekainaren 22an Santurtzin atxilotu eta bi egunera hil zen Ander 30 urteko gaztearen hilketa argitzeko zenbait herritarrek plataforma sortu dute. Santurtziko udaltzainek taser pistola batekin mendean hartu eta gero, ospitalean hil zen, koman egon ondoren. Ander “polizia indarkeriaren” biktima izan dela adierazi dute gaur.

Santurtzi Ertzaintza Polizia abusuen biktimak Gizartea

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