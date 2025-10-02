Israelek Sumud flotillaren hainbat itsasontzi atzeman ditu Gazara bidean eta 200 pertsona atxilotu ditu nazioarteko uretan
Israelgo Armadak Gazara laguntza humanitarioarekin zihoazen 42 ontzietatik gutxienez 20 geldiarazi ditu. Nazioarteko uretan egindako operazioak nazioarteko zuzenbidea urratzen du, Flotillako iturrien arabera salatu dutenez. Hogei itsasontzi inguruk zeharkaldia jarraitzen dute, zaintza estupean. Gainera, protestak egongo dira hainbat herrialde eta unibertsitatetan.
Israelgo Armadak bete egin du mehatxua: Flotilla Sumuden arabera, 20 ontzi inguru geldiarazi dituzte, eta 200 bidaiari inguru (horietatik 30 inguru espainiarrak dira) leku ezezagunean daude, eta litekeena da Israelgo portu batera eramatea deportatzeko.
Interzepzioak nazioarteko uretan gertatu dira, Gazako kostaldetik 80 itsas milia ingurura, eta ekimenaren bultzatzaileek nazioarteko zuzenbidea urratzen dutela uste dute. Atxilotutako ontzien artean Alma, Adara, Sirius, Aurora, Dir Yassine edo Grande Bludaude, besteak beste.
Operazio militarra gorabehera, hogei bat itsasontzik setioa saihestea lortu dute, eta, azken txostenaren arabera, Gazatik 46 miliara (85 kilometro) nabigatzen ari dira. "Israelen legez kanpoko atzemateek ez gaituzte atzeratuko. Gure misioarekin jarraituko dugu korridore humanitario bat irekitzeko", ziurtatu du Flotillak ohar batean.
Gustavo Petro Kolonbiako presidenteak Israeldik diplomazialari guztiak erretiratzeko agindua eman du, eta Tel Avivekin duen merkataritza libreko ituna hautsi duela iragarri du, Kolonbiako bi herritarren "bahiketa" salatuz. Txile, Bolivia, Venezuela, Malaysia eta Turkiako gobernuek ere Israelen jokabidea gaitzetsi dute, eta Espainiak eta Frantziak euren herritarren segurtasuna bermatzeko eskatu dute.
Erroman milaka pertsona kalera atera dira eta Italiako sindikatuek greba orokorra deitu dute ostiralerako. Grezian, Suitzan, Espainian, Turkian, Argentinan, Mexikon, Alemanian eta Kolonbian ere protestak izan dira.
Euskadin, unibertsitateko ikasleek elkarretaratzeak deitu dituzte ostegun honetarako EHUko hainbat campusetan, Israelen blokeoa amaitzea eskatzeko eta ontzidiari babesa adierazteko.
Bien bitartean, nazioarteko arreta Gazara bidean dauden itsasontzietan da, eta zeharbidearen azken milietan zer gertatuko den.
Hamasen erantzuna
Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak (Hamas) gaitzetsi egin du Israelgo Armadak izan duen jarrera, eta "pirateria" ekintza bat dela adierazi du.
"Israelgo Armadak nazioarteko uretan flotillaren ontziak geldiaraztea eta horiekin doazen ekintzaileak eta kazetariak atxilotzea traiziozko erasoa da, zibilen aurkako pirateria eta itsas terrorismo delitua", dio taldeari lotutako 'Filastin' egunkariak jasotako ohar batek.
Hamasek gogorarazi du ekintza horiek "okupazioaren krimenen historia beltzari" gehitu behar zaizkiola, eta ziurtatu du "premiazko" misio humanitario batean zeuden nazioarteko "ekintzaileen aurkako eraso basatia" dela, "bi urtez genozidioa eta gosete sistematikoa jasan duen" Gazan "setiatutako" herri palestinarrari larrialdiko laguntza emateko.
"Gogor gaitzesten dugu etsaien Armadak ontzidiaren aurka egindako eraso basati hau, eta Israelen etena munduko pertsona aske guztiek gaitzetsi beharreko ekintza kriminala dela baieztatzen dugu", adierazi du. Aktibisten "ausardia" eta herri palestinarraren aurkako "setioa hausteko ausardia" txalotu ditu Hamasek.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Milaka pertsona kalera irten dira Erroman eta beste hiri batzuetan Flotilla atzeman dutelako
Italiako hiriburuko erdigunean 10.000 pertsona inguru bildu dira manifestazioan, bertako hedabideen arabera. Italiako sindikatu nagusiak, CGILek, greba orokorra deitu du ostiralerako, "herritar italiarrak zeramatzaten zibilen ontzien aurkako erasoaren aurka".
Israelgo Armadak Global Sumud Flotillako hainbat ontzi abordatu ditu
Flotillak baieztatu duenez, gutxienez 'Alma' eta 'Sirius' ontziak abordatu dituzte. Azken horretan, Ada Colau Bartzelonako alkate ohia doa. Instagrameko mezu batean adierazi dutenez, tripulatzaileen segurtasuna berresteko lanean ari dira. Italiako Defentsa ministroak adierazi du ontzidia inguratuta dagoela eta Ashdodera (Israel) eramango dutela.
Hamasek Trumpen Gazarako plana aztertzen jarraitzen du, baina Israelek erabat beteko duela bermatzea eskatu du
Negoziazioen berri duten iturrien arabera, Palestinako mugimenduak bermeak eskatzen dizkie bitartekariei; Israelek su-etena urratuko ez duela eta Gazatik aterako dela ziurtatu nahi du.
Gaza erabat setiatzear dagoela esan du Israelek, eta ihes egiteko "azken aukera" eman die gazatarrei
"Hegoalderatz joatea da Gazako biztanleek duten azken aukera, Hamaseko terroristak Gazako hirian isolatuta utzita, Israelgo Indar Armatuen jarduerek jarraituko dutelako", ohartarazi du Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak.
Leherketa bat eta hainbat gertakari izan dira Munichen, eta itxi egin behar izan dute Oktoberfest azoka
Municheko Oktoberfest azoka, irailaren 20tik martxan den munduko garagardo-azokarik jendetsuena, itxi egin behar izan dute gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kiskali dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak dakartzan eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.
AEBn, aurrekontuak egiteko akordio faltak Gobernu Federala zati batean ixtea eragin du
Ordezkaritza zabalena duten alderdiek ez dute lortu nork bere aurrekontu-proposamena aurrera ateratzeko adina babes. Oraingoz, itxierak ez du eraginik funtsezko zerbitzuetan, baina akordioa lortu arte funtzionarioek ez dute kobratuko.
Trumpen muga-zerga berriak, indarrean: sendagaien gainean % 100ekoa ezarri du
Gaurtik aurrera, inportatutako sendagai guztiek % 100eko muga-zerga izango dute; atzerritik joandako kamioi handiek, % 25ekoa; eta sukaldeko altzariek, bainugeletarako apain-mahaiek eta horiekin lotutako produktuek, berriz, % 50ekoa.
Gazara bidean dagoen Flotillak ohartarazi du hainbat ontzi hurbilduko direla "arrisku eremuan" sartu ostean
Gune horretan atzeman zituzten aurreko misioak, Zerrendatik 120 bat itsas miliatara. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu dituzte, esku-hartzeren bat izan daitekeela aurreikusita", nabarmendu dute. Espainiako Gobernuak "biziki" gomendatu die Gazara doan ontzidiko kideei arrisku-eremuan ez sartzeko, Espainiako itsas salbamenduko ontziak ezin baitu bertara sartu, tripulazioa eta ontzidiko kideak arriskuan jarriko lituzkeelako.