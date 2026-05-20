AEB

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Trumpen gerra botereak mugatzeko eta Irandik tropak erretiratzeko ebazpen bat onartu du AEBko Senatuak

Zazpi saiakeraren ostean, AEBko Senatuak ebazpena onartu du, lau errepublikanok lerroak hautsi eta botoa aldatu eta beste hiruk bozkatzeari uko egin ostean. Hala ere, eta Ordezkarien Ganberako bozketan aurrera egingo balu ere, Trumpek betoa jartzea aurreikusten da. 

senado estados unidos AEB senatua Chuck Schumer
Chuck Schumer, Senatuan egindako agerraldi batean. Europa Press-eko artxiboko argazkia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBko Senatuak Donald Trump presidentearen gerra botereak mugatzeko eta tropa estatubatuarrak Iranen aurkako gerratik erretiratzeko ebazpen bat onartu du astearte honetan, aldeko 50 botorekin eta kontrako 47 botorekin. 

Zazpi ahaleginek huts egin ostean, Senatuak Iranekin lotutako gerra botereei buruzko ebazpen bat onartu duen lehen aldia izan da hau, eta lortu bada, hori izan da lau senatari errepublikanok alderdiak agindutako botoa zentzuz aldatu eta oposizioko alderdiarekin batera bozkatu dutelako, eta beste hiru senatari errepublikano abstenitu egin direlako bozketan. Hala, Iranekin lotutako gerra botereei buruzko ebazpenak aurkezten hasi zirenetik lehen aldiz demokraten aldera egin du balantzak.

"Botoz boto, demokratak Trumpen legez kanpoko gerrari buruzko isiltasun errepublikanoaren harresia apurtzen ari dira", nabarmendu du Chuck Schumer Senatuko gutxiengoaren liderrak, CBS kateak neurriak aurrera egin ostean jasotako adierazpenetan. "Gaur agerian geratu da gure presioa fruituak ematen ari dela: errepublikanoak amore ematen ari dira, eta [Trump] geldiarazteko bultzada handitzen ari da", gaineratu du.

Virginiako Tim Kaine senatari demokratak bultzatutako ebazpenak "AEBko Indar Armatuak Iranen barruko edo Iranen aurkako liskarretatik kentzeko" aginduko lioke presidenteari, "gerra deklarazio batek edo indar militarra erabiltzeko baimen espezifiko batek esplizituki baimendu ezean".

Senatuko bozketa lehen pausoa baino ez da. Orain Ordezkarien Ganberara pasako da, eta, han aurrera egin balu ere, aurreikustekoa da Trumpek betoa jarriko diola ebazpenari. 

Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Iran Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X