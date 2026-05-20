Trumpen gerra botereak mugatzeko eta Irandik tropak erretiratzeko ebazpen bat onartu du AEBko Senatuak
Zazpi saiakeraren ostean, AEBko Senatuak ebazpena onartu du, lau errepublikanok lerroak hautsi eta botoa aldatu eta beste hiruk bozkatzeari uko egin ostean. Hala ere, eta Ordezkarien Ganberako bozketan aurrera egingo balu ere, Trumpek betoa jartzea aurreikusten da.
AEBko Senatuak Donald Trump presidentearen gerra botereak mugatzeko eta tropa estatubatuarrak Iranen aurkako gerratik erretiratzeko ebazpen bat onartu du astearte honetan, aldeko 50 botorekin eta kontrako 47 botorekin.
Zazpi ahaleginek huts egin ostean, Senatuak Iranekin lotutako gerra botereei buruzko ebazpen bat onartu duen lehen aldia izan da hau, eta lortu bada, hori izan da lau senatari errepublikanok alderdiak agindutako botoa zentzuz aldatu eta oposizioko alderdiarekin batera bozkatu dutelako, eta beste hiru senatari errepublikano abstenitu egin direlako bozketan. Hala, Iranekin lotutako gerra botereei buruzko ebazpenak aurkezten hasi zirenetik lehen aldiz demokraten aldera egin du balantzak.
"Botoz boto, demokratak Trumpen legez kanpoko gerrari buruzko isiltasun errepublikanoaren harresia apurtzen ari dira", nabarmendu du Chuck Schumer Senatuko gutxiengoaren liderrak, CBS kateak neurriak aurrera egin ostean jasotako adierazpenetan. "Gaur agerian geratu da gure presioa fruituak ematen ari dela: errepublikanoak amore ematen ari dira, eta [Trump] geldiarazteko bultzada handitzen ari da", gaineratu du.
Virginiako Tim Kaine senatari demokratak bultzatutako ebazpenak "AEBko Indar Armatuak Iranen barruko edo Iranen aurkako liskarretatik kentzeko" aginduko lioke presidenteari, "gerra deklarazio batek edo indar militarra erabiltzeko baimen espezifiko batek esplizituki baimendu ezean".
Senatuko bozketa lehen pausoa baino ez da. Orain Ordezkarien Ganberara pasako da, eta, han aurrera egin balu ere, aurreikustekoa da Trumpek betoa jarriko diola ebazpenari.
Zure interesekoa izan daiteke
Flotillaren abokatuek salatu dute aktibistak atxilotu zituztenetik inkomunikatuta dauzkatela
"Atzo hasi ziren itsasontziak geldiarazten, eta orain arte, ia 30 ordu geroago, oraindik ezin izan dugu baieztatu aktibistak Israelera iritsi direnik", adierazi dute.
Putin Txinan da, Xi Jinpingekin harremanak sendotzeko
Donald Trumpen bisitatik egun gutxi igaro direnean, Errusiako presidenteak hartu du lur Pekinen. Bi eguneko bidaia egingo du eta, tartean, Xi Jinping Txinako agintari nagusiarekin bilduko da. Ekialde Hurbila eta Ukraina izango dira bidaia honetan zehar jorratuko dituzten gaietako bi, baina 40 bat akordio sinatzea ere espero dute; horietako batzuk, energiaren arloan.
Kongoko EDko Gobernuaren arabera, 134 heriotza susmagarri izan dira ebolaren agerraldiaren ondorioz
MOEren zuzendariak adierazi du kezkatuta dagoela agerraldia azkar ari delako zabaltzen. Ituri probintzian hasi zen agerraldia joan den ostiralean, baina dagoeneko Kongoko Errepublika Demokratikoko ekialdeko beste bi eremutara zabaldu da.
Munduko Osasunaren Erakundeak ohartarazi du egungo finantzaketa ez dela nahikoa etorkizuneko pandemia "are handiagoei" aurre egiteko
Munduko egoera zeharo aldatu da hamar urtean: zatiketa nabarmenagoa, zor handiagoa eta herritarrak babesteko gaitasun txikiagoa dago. Ondorioz, osasun krisien ondorioak are suntsitzaileagoak izan litezke gizartean eta ekonomian.
Amnesty Internationalek ohartarazi du iaz heriotza-zigorrak % 78 igo zirela, 1981. urtea ezkero izandako kopururik handiena
2.707 kasu erregistratu ziren 2025ean, erakundeak 44 urtean erregistratutako kopururik handiena. Exekuzio horien ia % 80 Iranen egin ziren.
"Hondius" gurutzaontzia Rotterdamera iritsi da, garbiketa eta desinfekzio lanetarako
Itsasontzian zihoazen 27 lagunei osasun probak egingo dizkiete eta berrogeialdia egin beharko dute.
91 lagun hil dira dagoeneko Kongoko Errepublika Demokratikoan, ustez ebolak jota
Kongoko Errepublika Demokratikoko Osasun Ministerioaren arabera, kutsatutakoak, berriz, 350 dira.
Gazara zihoan beste flotilla bateko itsasontziak atzeman ditu Israelgo Armadak
Joan den ostegunean Turkiatik atera ziren ontziak. Israelgo Itsas Armadak ontzidia osatzen duten 57 ontzietatik 10 geldiarazi dituelakoan daude.
Txinak urtean gutxienez 17.000 milioi dolar gastatuko ditu AEBetako nekazaritza-produktuetan
Etxe Zuriak ohar batean jakitera eman duenez, bi buruzagiek lortu dituzten akordioak "mundu osoko enpresen eta kontsumitzaileen egonkortasuna eta konfiantza hobetuko dute".