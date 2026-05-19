Ebolagatik hildakoak 100 baino gehiago dira Afrikako Batasunaren arabera, eta larrialdi kontinentala ezarri du
Afrikako Batasuneko osasun publikoko agentziak ohartarazi duenez, ebola agerraldia Kongoko Errepublika Demokratikoko ingurune konplexu batean atzeman dute: mugikortasun handiko ingurua da eta osasun sistema, berriz, ahula.
Afrikako Batasunak astelehen honetan egindako azken balantzearen arabera, dagoeneko 100 pertsona baino gehiago hil dira Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan, ebolaren Bundibugyo aldaeraren ondorioz. Halaber, larrialdi kontinentala ezarri du.
Orain arte, ustez ebolak jota hil diren 106 pertsonaren heriotzak ikertzen ari dira, eta kutsatutakoak, berriz, 395 inguru dira, gehienak, Kongoko Errepublika Demokratikoan.
Mugakide duen Ugandan, berriz, pertsona bat hil da gutxienez, eta bi kasu aztertzen ari dira.
Gaixotasunen Prebentziorako eta Kontrolerako Afrikako Zentroak kontinente mailako intereseko osasun publikoko larrialdia deitu du, Afrikako Batasuneko osasun publikorako agentziak ohar bidez jakinarazi duenez.
Ebola agerraldia gertatu da, hain zuzen ere, mugikortasun handia, osasun sistema ahula eta segurtasun eza handia den ingurune batean, Gaixotasunen Prebentziorako eta Kontrolerako Afrikako Zentroaren arabera. Hori dela eta, Afrikako herrialdeei dei egin die Osasunaren Mundu Erakundearekin eta Nazio Batuen Haurren Laguntzarako Funtsarekin lankidetzan aritzeko.
OME Osasunaren Mundu Erakundeak "nazioarteko garrantzia duen osasun publikoko larrialdia" ezarri du asteburuan ebolaren agerraldia dela eta. Gaur-gaurkoz ez dago Bundibugyo aldaerari aurre egiteko baimendutako txertorik edo berariazko tratamendurik.
Osasunaren Mundu Erakundeak ohartarazi du egungo finantzaketa ez dela nahikoa etorkizuneko pandemia "are handiagoei" aurre egiteko
Egoera oso bestelakoa da duela hamar urtekoarekin alderatuta: mundua zatituago dago, zorpetuago eta herritarrak babesteko gaitasun txikiagoarekin. Ondorioz, osasun krisien ondorioak are suntsitzaileagoak izan litezke gizartean eta ekonomian.
91 lagun hil dira dagoeneko Kongoko Errepublika Demokratikoan, ustez ebolak jota
Kongoko Errepublika Demokratikoko Osasun Ministerioaren arabera, kutsatutakoak, berriz, 350 dira.
OMEk "nazioarteko osasun publikoko larrialdia" deklaratu du Kongon eta Ugandan atzemandako ebola agerraldia dela eta
Zortzi kasu baieztatu dira Kongon, eta 246 kasu susmagarri eta 80 heriotza posible daude. Ugandan ere baieztatu dituzte kasuak.
