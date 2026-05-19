EBOLA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ebolagatik hildakoak 100 baino gehiago dira Afrikako Batasunaren arabera, eta larrialdi kontinentala ezarri du

Afrikako Batasuneko osasun publikoko agentziak ohartarazi duenez, ebola agerraldia Kongoko Errepublika Demokratikoko ingurune konplexu batean atzeman dute: mugikortasun handiko ingurua da eta osasun sistema, berriz, ahula. 

BENI (Congo, the Democratic Republic of the), 12/05/2026.- (FILE) - Rachel Rukwati suits up in PPE to enter a high-risk treatment zone, at the peak of the Ebola crisis, at a health centre in Beni, North Kivu, Democratic Republic of Congo, 04 May 2019 (reissued 12 May 2026). International Nurses Day (IND) is celebrated annually on 12 May to mark the birth of Florence Nightingale, founder of modern nursing. The day honours the vital contributions nurses make to global healthcare and societies. (Florencia) EFE/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM

Kongoko Errepublika Demokratikoko osasun langile bat norbera babesteko ekipamendua jantzita. Artxiboko argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Afrikako Batasunak astelehen honetan egindako azken balantzearen arabera, dagoeneko 100 pertsona baino gehiago hil dira Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Ugandan, ebolaren Bundibugyo aldaeraren ondorioz. Halaber, larrialdi kontinentala ezarri du. 

Orain arte, ustez ebolak jota hil diren 106 pertsonaren heriotzak ikertzen ari dira, eta kutsatutakoak, berriz, 395 inguru dira, gehienak, Kongoko Errepublika Demokratikoan. 

Mugakide duen Ugandan, berriz, pertsona bat hil da gutxienez, eta bi kasu aztertzen ari dira. 

Gaixotasunen Prebentziorako eta Kontrolerako Afrikako Zentroak kontinente mailako intereseko osasun publikoko larrialdia deitu du, Afrikako Batasuneko osasun publikorako agentziak ohar bidez jakinarazi duenez. 

Ebola agerraldia gertatu da, hain zuzen ere, mugikortasun handia, osasun sistema ahula eta segurtasun eza handia den ingurune batean, Gaixotasunen Prebentziorako eta Kontrolerako Afrikako Zentroaren arabera. Hori dela eta, Afrikako herrialdeei dei egin die Osasunaren Mundu Erakundearekin eta Nazio Batuen Haurren Laguntzarako Funtsarekin lankidetzan aritzeko. 

OME Osasunaren Mundu Erakundeak "nazioarteko garrantzia duen osasun publikoko larrialdia" ezarri du asteburuan ebolaren agerraldia dela eta. Gaur-gaurkoz ez dago Bundibugyo aldaerari aurre egiteko baimendutako txertorik edo berariazko tratamendurik. 

Eguneko Titularrak Afrika Munduko albisteak Ebola

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X