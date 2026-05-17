Kubako Gobernuak gida bat zabaldu du "eraso militar" baten aurrean babesteko
"Babestu, eutsi, biziraun eta garaitu" dokumentuak hainbat gomendio biltzen ditu, hala nola edateko urarekin, elikagaiekin, irratiarekin, linternarekin, botikinarekin eta higiene-gaiekin motxila bat prestatzea. Horrez gain, aireko alarma-seinaleei eman beharreko arretaren berri jasotzen da.
Kubako Gobernuak herritarrei zuzendutako gida bat zabaldu du asteburuan, AEBren balizko esku-hartze militar baten aurrean "herritarrak babesteko asmoz". Ildo horretatik, eraso militar baten aurrean jarduteko informazio praktikoa jasotzen du dokumentu horrek.
"Babestu, eutsi, biziraun eta garaitu" izena duen gidak hainbat gomendio biltzen ditu, hala nola edateko urarekin, kontsumitzeko prest dauden elikagaiekin, energia alternatiboa duen irrati batekin, linternarekin, botikinarekin eta higiene-gaiekin motxila bat prestatzea. Horrez gain, aireko alarma-seinaleei eman beharreko arretaren berri jasotzen da.
Gainera, Kubako Gobernuak lehen sorospenei buruzko ezagutzak izateko eskatu die herritarrei, eta tokiko "defentsa-kontseiluen bidez" informatzearen garrantzia gogorarazi du.
Dokumentuak lehen sorospenetarako botikin baten edukia ere zehazten du. Botikin horretan honako hauek sartzen dira: edateko ura, analgesikoak, antihistaminikoak, erabili eta botatzeko eskularruak, antiseptikoak, gazak, bendak, esparatrapua, guraizeak, pintzak, termometroa, erreduretarako pomadak, maskarak eta bendajeetarako zapiak. Era berean, hausturen, odoljarioen eta zauri irekien kasuan nola jokatu ere jasotzen da.
AEBrekin aurrekaririk ez duen tentsio unean zabaldu du dokumentua Kubako Gobernuak, Donald Trump AEBko presidenteak urtarrilean ezarritako blokeo ekonomiko, komertzial eta energetikoak egoera okertu ondoren. Washingtonen arabera, 9,6 milioi biztanleko herrialdea "salbuespenezko mehatxua" da AEBren segurtasunerako, Errusia, Txina eta Iranekin dituen harreman estuengatik.
Kubak defentsa eskubidea aldarrikatu du
Testuinguru horretan, Bruno Rodriguez Kubako Kanpo Harremanetarako ministroak ohartarazi du herrialdeak "azken ondorioetaraino" baliatuko duela defentsa eskubidea, eta erasotuz gero, ohartarazi du horrek "sarraskia" ekarriko lukeela.
"Kuba herrialde baketsua da, baina militarki erasotzen badute, herrialde honek defendatzeko eskubidea baliatuko du azken ondorioetaraino, herritarren babes zabalarekin", adierazi du Rodriguezek Clash Report hedabideari eskainitako elkarrizketa batean.
Axios atari estatubatuarrak igandean argitaratutako informazioaren arabera, Kubak 300 drone militar erosi ditu, eta horrek alarma guztiak piztu ditu AEBn; izan ere, Guantanamoko baseari, AEBko ontzi militarrei edo Floridako Key West hiriari (uhartetik 144 kilometrora dago) eraso egiteko erabil ditzakeela uste du.
