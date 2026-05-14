MUNDUKO FUTBOL TXAPELKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Munduko Futbol Txapelketan muturreko beroa izan daitekeela ohartarazi du ikerketa batek, eta egutegia berriz planteatzeko eskatu diote FIFAri

2026ko Munduko Futbol Txapelketako lau partidatik batean bero arriskutsua egin dezake. Estatu Batuek, Mexikok eta Kanadak antolatuko duten txapelketan jokalari eta zaleentzat dauden arriskuez ohartarazten du ikerketa zientifiko batek.

(Foto de ARCHIVO) March 31, 2026, Orlando, Florida, USA: Road to 26 Flag at the FIFA Road to 26 game between Croatia and Brazil, Brazil wins 3-1, at Camping World Stadium. Europa Press/Contacto/Matthew Smith 01/4/2026
Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2026ko Munduko Futbol Txapelketa Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan egingo da uda honetan, eta muturreko tenperaturak egon daitezke. World Weather Attribution talde zientifikoaren ikerketa baten arabera, aurreikusitako 104 partidetatik laurden batek FIFPRO futbolarien nazioarteko sindikatuak gomendatutako segurtasun termikoko mugak gaindituko ditu.

Txostenaren arabera, bost partida inguru jokatu daitezke segurutzat jotzen ez diren baldintzetan, eta atzeratzea gomendatzen dute. Azterketa egiteko, ikertzaileek WBGT indizea erabili zuten, tenperatura, hezetasuna eta eguzki-erradiazioa kontuan hartuta gorputzak hozteko duen gaitasuna neurtzen duena.

Adituek ohartarazi dutenez, baliteke FIFAk aurreikusitako hidratazio-etenaldiak nahikoak ez izatea tenperatura altuek eragindako arriskuak murrizteko. FIFPROk hozte-neurriak aktibatzea gomendatzen du WBGT indizea 26 gradutik gorakoa denean eta partidak bertan behera uztea 28 gradutik gorakoa denean.

Vincent Gouttebarge FIFPROeko zuzendari medikoak ziurtatu duenez, ikerketaren ondorioak bat datoz sindikatuak 2023an argitaratu zituen kalkuluekin, eta babes neurriak indartzeko beharra defendatu du, futbolarien osasuna eta errendimendua babesteko.

Bestalde, FIFAk adierazi du dagoeneko lanean ari dela beroaren aurkako protokolo espezifikoetan. Erakundeak hidratazio-etenaldiak aurreikusten ditu, hiru minutukoak zati bakoitzean, hozte-azpiegiturak zaleentzat eta jokalarientzat, baita gailu mediko indartuak ere, partida bakoitzeko baldintza meteorologikoen arabera.

Txostenak zaleentzako arriskuez ere ohartarazten du, batez ere aire giroturik gabeko estadioak dituzten hirietan, hala nola Miami, Kansas City, New York edo Filadelfian. New Jerseyko MetLife Stadiumean aurreikusitako finalak arrisku termikoko mailak gainditzeko aukera bikoitza izango luke orain, 1994an Estatu Batuetan jokatutako Munduko Txapelketarekin alderatuta.

Imperial College Londoneko zientzia klimatikoko irakasleak, Friederike Ottok, datozen Munduko Txapelketen datak berriz aztertzeko eskatu dio FIFAri, muturreko beroarekiko kalteberak diren eskualdeetan.

Beste aditu batek, Chris Mullington irakasle klinikoak, uste du eragin nabarmenena jokoan bertan gerta litekeela. Bere ustez, tenperatura altuek futbol "kontserbadoreagoa" bultzatuko dute.

Ameriketako Estatu Batuak Klima Aldaketa Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X