Munduko Futbol Txapelketan muturreko beroa izan daitekeela ohartarazi du ikerketa batek, eta egutegia berriz planteatzeko eskatu diote FIFAri
2026ko Munduko Futbol Txapelketako lau partidatik batean bero arriskutsua egin dezake. Estatu Batuek, Mexikok eta Kanadak antolatuko duten txapelketan jokalari eta zaleentzat dauden arriskuez ohartarazten du ikerketa zientifiko batek.
2026ko Munduko Futbol Txapelketa Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan egingo da uda honetan, eta muturreko tenperaturak egon daitezke. World Weather Attribution talde zientifikoaren ikerketa baten arabera, aurreikusitako 104 partidetatik laurden batek FIFPRO futbolarien nazioarteko sindikatuak gomendatutako segurtasun termikoko mugak gaindituko ditu.
Txostenaren arabera, bost partida inguru jokatu daitezke segurutzat jotzen ez diren baldintzetan, eta atzeratzea gomendatzen dute. Azterketa egiteko, ikertzaileek WBGT indizea erabili zuten, tenperatura, hezetasuna eta eguzki-erradiazioa kontuan hartuta gorputzak hozteko duen gaitasuna neurtzen duena.
Adituek ohartarazi dutenez, baliteke FIFAk aurreikusitako hidratazio-etenaldiak nahikoak ez izatea tenperatura altuek eragindako arriskuak murrizteko. FIFPROk hozte-neurriak aktibatzea gomendatzen du WBGT indizea 26 gradutik gorakoa denean eta partidak bertan behera uztea 28 gradutik gorakoa denean.
Vincent Gouttebarge FIFPROeko zuzendari medikoak ziurtatu duenez, ikerketaren ondorioak bat datoz sindikatuak 2023an argitaratu zituen kalkuluekin, eta babes neurriak indartzeko beharra defendatu du, futbolarien osasuna eta errendimendua babesteko.
Bestalde, FIFAk adierazi du dagoeneko lanean ari dela beroaren aurkako protokolo espezifikoetan. Erakundeak hidratazio-etenaldiak aurreikusten ditu, hiru minutukoak zati bakoitzean, hozte-azpiegiturak zaleentzat eta jokalarientzat, baita gailu mediko indartuak ere, partida bakoitzeko baldintza meteorologikoen arabera.
Txostenak zaleentzako arriskuez ere ohartarazten du, batez ere aire giroturik gabeko estadioak dituzten hirietan, hala nola Miami, Kansas City, New York edo Filadelfian. New Jerseyko MetLife Stadiumean aurreikusitako finalak arrisku termikoko mailak gainditzeko aukera bikoitza izango luke orain, 1994an Estatu Batuetan jokatutako Munduko Txapelketarekin alderatuta.
Imperial College Londoneko zientzia klimatikoko irakasleak, Friederike Ottok, datozen Munduko Txapelketen datak berriz aztertzeko eskatu dio FIFAri, muturreko beroarekiko kalteberak diren eskualdeetan.
Beste aditu batek, Chris Mullington irakasle klinikoak, uste du eragin nabarmenena jokoan bertan gerta litekeela. Bere ustez, tenperatura altuek futbol "kontserbadoreagoa" bultzatuko dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Xi Jinpingek "elkarlanean eta ez elkarren aurka" aritzea eskatu dio AEBri eta Trumpek "etorkizun zoragarria" datorrela iragarri du
Bi agintarien arteko bilera elkarren laudorioekin eta elkar ulertzeko mezuekin hasi da. Horrela, bi potentzia handien arteko tentsio komertzial eta geopolitikoek behera egitea espero dute.
Gutxienez 100 pertsona hil dira Afrika Erdiko Errepublikako urre-meategi bateko lur-jausian
Luizia maiatzaren 6an gertatu zen. Hasiera batean, agintariek 11 hildako baieztatu zituzten, baina hainbat egunez biktimak bilatu eta zaurituak artatu ondoren, kopuruak nabarmen egin du gora.
1.700 pertsona konfinatu dituzte gurutzaontzi batean, Bordelen, gastroenteritis agerraldi baten ondorioz
Gastroenteritisak bidaiari baten heriotza eta sintomak dituzten hamarnaka kasu agertzea eragin du. Osasun-agintariak probak egiten ari dira kutsatzearen jatorria zehazteko; elikagai-intoxikazioa izan daitekeela uste da. Hortaz, Ambition gurutzaontziak bidaia jarraituko du, eta, dena ondo bidean, datorren astelehenean iritsiko da Getxora.
Trump Pekinera iritsi da: Bi egun emango ditu han eta Xi Jinpingekin bilduko da
Txinako 20:00ak (Euskal Herriko 14:00ak) pasatxo zirenean, Air Force One hegazkinak lur hartu du. Bertan zihoazen Donald Trump AEBko presidentea, Marco Rubio Estatu idazkaria, Pete Hehseth Defentsa idazkaria eta AEBko multinazional handietako ia hogei enpresaburu.
Trumpek Venezuela AEBko banderaz margotuta ageri den mapa bat argitaratu du, 51. estatu gisa irudikatzeko
Nicolas Maduro Venezuelako presidentea kargugabetu eta urtarrilaren 3an atxilotu zutenetik, Trumpek hainbat aldiz iradoki du herrialdea AEBko estatu izan dadin nahi duela.
Europar Batasunak, Ormuz babesteko, Itsaso Gorriko misioa eta Libanon beste bat zabaltzea planteatu du
Europar Batasunak Kanpo Politikarako duen goi-ordezkari Kaja Kallasen ustez, bi misio horiekin, alde batetik, itsasarteko garraioa babestuko litzateke, eta, bestetik, Libanoko Armada indartu.
Txina eta Estatu Batuen arteko lehia komertzialaren gakoak: muga-zergak, lur arraroak eta epaitegien ebazpenak
Horiek izango dira Donald Trump AEBko presidenteak, Xi Jinping presidenteak gonbidatuta, Txinara maiatzaren 13tik 15era egingo duen bisitaren gai nagusiak.
Alderdi Laboristako 70 diputatuk baino gehiagok Starmerren dimisioa eskatu dute, baina, oraingoz, lehen ministroak eutsi egiten dio karguari
Erresuma Batuko udal hauteskundeetan emaitza txarrak lortu ondoren, lehen ministro laboristaren aurkako presioa areagotzen ari da. Hala ere, entzungor egin die dimisio eskariei, herrialdean "kaosa" areagotu egingo litzatekeela argudiatuta.
Hainbat familiak TikTok salatu dute Frantzian, gazteei buruko arazoak eta pentsamendu suizidak eragiten dizkielakoan
Salaketan, beren buruaz beste egin zuten bost neskaren familien kasua jasotzen da, bai eta anorexia, depresioa eta joera suizidak dituzten hamar neska eta mutil baten kasuak ere. Sare sozialak ahultasun abusua egin zuela salatzen dute, adingabeak zaurgarri direlako eta sare sozialak ahultasun hori ustiatu egiten duelako.