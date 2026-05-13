Trumpek Venezuela AEBko banderaz margotuta ageri den mapa bat argitaratu du, 51. estatu gisa irudikatzeko

Nicolas Maduro Venezuelako presidentea kargugabetu eta urtarrilaren 3an atxilotu zutenetik, Trumpek hainbat aldiz iradoki du herrialdea AEBko estatu izan dadin nahi duela.

WASHINGTON (United States), 12/04/2026.- US President Donald Trump speaks to the media before departing the White House en route to Miami, Florida, in Washington, DC, USA, 11 April 2026. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
Donald Trump, EFEren artxiboko argazki batean.
Agentziak | EITB

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Venezuelako maparen irudi bat argitaratu du astearte honetan Truth Socialen, AEBko banderaz margotuta. Etxe Zuriak X sare sozialean duen kontu ofizialak ere jarri du berean.

Trumpek maparen irudia baino ez du partekatu, inolako iruzkinik gabe, baina "51. estatua" idatzi du. Hain zuzen ere, ideia horrekin txantxetan aritu zen astelehenean Fox Newsi telefonoz egindako adierazpenetan. Venezuelan hura "maite" dutela ziurtatu zuen agintari estatubatuarrak, eta presidente izateko hautagai aurkezteko ideia zerabilela, ironiaz. 

Nicolas Maduro Venezuelako presidentea kargugabetu eta urtarrilaren 3an atxilotu zutenetik, Trumpek hainbat aldiz iradoki du herrialdea AEBren parte izan dadin nahi duela. 

2026ko hasieran AEBko Armadak Venezuelan operazio militar bat egin eta Nicolas Maduro presidentea eta Cilia Flores lehen dama harrapatu zituenetik, agintari estatubatuarrak ez du ezkutatu Venezuelako petrolioan interesaturik dagoela; eta Foxeko dei horretan bertan, Veznuelako petrolioak AEBri ekarriko lizkiokeen 40.000 milioi dolarrak aipatu zituen. 

Bestalde, Delcy Rodriguez Venezuelako presidente arduraduna Trumpek astelehenean egindako adierazpenen aurrean mintzatu zen, eta baztertu egin zuen herrialdea AEBko 51. estatu gisa atxikitzeko aukera.

