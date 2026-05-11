Iranek bake proposamenari emandako erantzuna "guztiz onartezina" dela esan du Trumpek

Ez du erantzunaren xehetasunik eman, baina Teherani ohartarazi dio ez duela estatubatuarrez "barre gehiago" egingo.

WASHINGTON (United States), 01/05/2026.- US President Donald Trump speaks to reporters as he departs the White House for Florida in Washington, DC, USA, 01 May 2026. Trump spoke about Iran, as well as about Spirit Airlines, saying his administration gave the airline a 'final' bailout proposal. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Agentziak | EITB

Donald Trump AEBko presidenteak "guztiz onartezin" jo du igande honetan Iranek AEBren bake proposamenari emandako erantzuna, eta badirudi gerrari amaiera emateko akordio bat lortzeko aukera urrundu egin dela.

"Irakurri berri dut Irango ordezkarien erantzuna. Ez zait gustatzen,ERABAT ONARTEZINA!", idatzi du agintariak Truth Social sare sozialean.

Pakistanek, negoziazioetan bitartekari izan den herrialdeak, Iranek AEBren azken proposamenari emandako erantzuna jaso duela beiaztatu besterik ez du egin. Teheranek azken orduotan erasoak ugaritu ostean iritsi da bake proposamenari emandako erantzuna.

Trumpek aipatu sare sozialean ohartarazi du Teheranek ia mende erdi daramala AEB kolpatzen, baina bere herrialdeari "barre gehiago" ez diola egingo.

Washingtonen esku dago orain erabakitzea ea apirilaren 8an hasitako su-etenari eusten dion edo, aitzitik, Irango uranioa aberasteko programa desegiteko aurrerapausorik ez dagoelako erasoak berriro hasten dituen.

Trumpek "Full Measure" izeneko saioan igande honetan zabaldu duen elkarrizketa batean azpimarratu duenez, Iran "garaitua" izan da, baina "horrek ez du esan nahi indargabetuta dagoenik", eta eraso gehiago egiteko mehatxua egin zuen.

