Iranek bake proposamenari emandako erantzuna "guztiz onartezina" dela esan du Trumpek
Ez du erantzunaren xehetasunik eman, baina Teherani ohartarazi dio ez duela estatubatuarrez "barre gehiago" egingo.
Donald Trump AEBko presidenteak "guztiz onartezin" jo du igande honetan Iranek AEBren bake proposamenari emandako erantzuna, eta badirudi gerrari amaiera emateko akordio bat lortzeko aukera urrundu egin dela.
"Irakurri berri dut Irango ordezkarien erantzuna. Ez zait gustatzen,ERABAT ONARTEZINA!", idatzi du agintariak Truth Social sare sozialean.
Pakistanek, negoziazioetan bitartekari izan den herrialdeak, Iranek AEBren azken proposamenari emandako erantzuna jaso duela beiaztatu besterik ez du egin. Teheranek azken orduotan erasoak ugaritu ostean iritsi da bake proposamenari emandako erantzuna.
Trumpek aipatu sare sozialean ohartarazi du Teheranek ia mende erdi daramala AEB kolpatzen, baina bere herrialdeari "barre gehiago" ez diola egingo.
Washingtonen esku dago orain erabakitzea ea apirilaren 8an hasitako su-etenari eusten dion edo, aitzitik, Irango uranioa aberasteko programa desegiteko aurrerapausorik ez dagoelako erasoak berriro hasten dituen.
Trumpek "Full Measure" izeneko saioan igande honetan zabaldu duen elkarrizketa batean azpimarratu duenez, Iran "garaitua" izan da, baina "horrek ez du esan nahi indargabetuta dagoenik", eta eraso gehiago egiteko mehatxua egin zuen.
Zure interesekoa izan daiteke
Abukeshek Bartzelonan da jada, eta Avila astelehenean iritsiko da Brasilera, Israelen atxilotuta "sei egun gogor" igaro ostean
Israelgo Atzerri Gaietarako Ministerioak iragarri du Abukeshek eta Avila deportatu dituztela, eta "probokatzaile profesional" deitu die.
Iranek AEBren azken bake proposamenari erantzun dio
Bertako hedabideen arabera, Irango Islamiar Errepublikak eskatu du negoziazioen lehen fasean gatazkaren amaiera bideratzeko, xehetasun gehiagorik eman ez badu ere.
Israelek Thiago Avila eta Saif Abukeshek aktibistak gaur bertan askatu, eta deportatu egingo dituzte
Israelgo inteligentzia zerbitzuak Adalah giza eskubideen aldeko erakunde eta laguntza legala ematen duen taldeari jakinarazi dionez, bi ekintzaileak "gaur bertan" askatuko dituzte, eta zaintzapean jarraituko dute, deportatuak izan arte. Adalahk egoera gertutik jarraitzen ari dela esan du, "askatzea gauzatzen dela, eta datozen egunetan deportazioa gertatzen dela ziurtatzeko".
Laboristen gainbehera Ingalaterran, Eskozian eta Galesen; populistak eta independentistak nagusi
Ingalaterran, Nigel Farageren Reform UK alderdia nagusitu da iparraldean eta erdialdean; Eskozian, SNP bosgarren agintaldia lortzeko moduan geratu da, eta Galesen, Plaid Cymruk aurrekaririk gabeko garaipena lortu du.
Europar Batasuna, nazioartean ahots bakarraren bila
Gerra hain gertu dauden eta aliantzak aldatzen ari diren honetan, Europak bere ingurura begiratzen du baina baita bere barrura ere. Izan ere, munduan izango duen lekua besteen baitan baino gehiago, bere esku dagoelako.
Putinek eta Zelenskik su-etena adostu dute maiatzaren 9tik 11rako
Era berean, herrialde bakoitzak 1.000 preso askatuko ditu.
EBren berrarmatzea: Alemaniak Europako armadarik handiena izan nahi du
Europar Batasuna berrarmatzeko moduaz eztabaidatzen ari da, AEBk kontinentean duen presentzia militarra murrizteko mehatxua egin ostean. Ane Irazabal EITBk Berlinen duen korrespontsalak egoeraren gakoak aztertu ditu EITBk ekoitzitako “Europa norabide bila” erreportaje sortako atal honetan.
AEBk eta Iranek elkarri eraso egin dioten arren, su-etenak indarrean jarraitzen duela ziurtatu du Trumpek
AEBko presidentearen arabera, bere Administrazioak Iranekin "negoziatzen" jarraitzen du Ekialde Hurbileko gatazkari amaiera emango dion akordioa lortzeko. Iranek, bere aldetik, "garaipena laster" ospatuko duela iragarri du, eta, aldi berean, Ormuzko itsasartearen "jabetza" aldarrikatu du.
Su-etena urratuta, Israelek Libano bonbardatu eta gutxienez hiru pertsona hil ditu
Israelgo eta Libanoko ordezkariek bake elkarrizketen hirugarren txanda egingo dute Washingtonen (AEB) maiatzaren 14an eta 15ean, AEBko Estatu Departamentuko funtzionario batek ostegun honetan jakitera eman duenez.