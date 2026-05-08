'Carne y Arena'
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alejandro Gonzalez Iñarrituren hitzaldia astelehenean BBK Aretoan, 'Carne y Arena' erakusketaren inguruko jardueren barruan

Hitzaldia 19:00etan izango da, eta sarrerak eskuragarri daude jada, doan. Mexiko eta AEB arteko mugako migratzaileen eta errefuxiatuen esperientzia eta testigantzetan oinarritutako 'Carne y Arena' murgiltze esperientzia EITBko 5. platoan dago ikusgai martxoaren 16tik ekainaren 20ra arte.

Alejando Gonzalez Iñarritu carne y arena
Alejandro Gonzalez Iñarritu. EITB.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alejandro Gonzalez Iñarrituren Carne y Arena erakusketarekin lotutako jardueren artean, hitzordu berezia izango da maiatzaren 11n, astelehenarekin; izan ere, hitzaldia eskainiko du Gonzalez Iñarrituk BBK aretoan, Rosabel Argotek eta Ricardo Condek dinamizatuta. 19:00etan izango da, eta sarrerak eskuragarri daude jada, doan.

Carne y Arena murgiltze esperientzia, Alejandro Gonzalez Iñarrituren errealitate birtualeko lana, EITBko 5. platoan dago ikusgai martxoaren 16tik.

Mexiko eta AEB arteko mugako migratzaileen eta errefuxiatuen benetako esperientzia eta testigantzetan oinarrituta dago artelana. Esperientzia horrek barne hartzen du errealitate birtualeko 6 minutu eta erdiko emanaldia, non bisitariak ez duen migrazioa ikusten, “zeharkatu egiten du”.

Asteleheneko hitzaldiaz gain, erakusketa ikusgai izango den hilabeteetan, topaketak, eztabaidak eta hausnarketarako guneak izango dira, batzuk egun garrantzitsuetan: maiatzaren 21ean, Kultur Aniztasunaren Mundu Egunean, eta ekainaren 20an, Errefuxiatuen Mundu Egunean, esate baterako.

Hain zuzen, ekainaren 20ra arte egongo da ikusgai Carne y Arena erakusketa.

"CARNE Y ARENA"

Iñarrituren "Carne y arena", mugan hara-hona

Natxo Velez | EITB

“Carne y arena” EITBren Bilboko egoitzan ekainaren 20ra arte bisitagai dagoen murgiltze instalazioan, Alejandro Gonzalez Iñarritu mexikar zinemagileak bultza egiten dio bisitariari besteen zapatetan sartzeko, une batez ezdeusei bidean lagundu eta mugan hara-hona ibiltzeko, errealitatetik fikziora, haragitik pixelera, hareatik zulora eta gizatasunetik ankerkeriara.

"Carne y Arena" Alejandro González Iñarrituren instalazioa
Iñarrituren "Carne y arena", mugan hara-hona
"Carne y arena" murgiltze esperientzia, gaurtik aurrera EITBren Bilboko egoitzan
Alejandro G. Iñarritu: "Bilbon egotea benetan sinbolikoa da niretzat"
Kultura Migrazioa Artea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"RESET" izango da Getxophotoren 20. urteurrenaren leloa, maiatzaren 28tik ekainaren 21era

Urteurrena ospatu, jaialdia birpentsatu, eta berrabiatu: horiek dira RESET 20. edizioaren helburuak. Ekimenen artean, 20 urteotako historia biltzen duen artxibo digitala, Alejandro Acinen El último lunes erakusketa eta aurreko edizioetako 7 proiektu berreskuratuta, begi berriz aurkezteko. Horrez gain, Portu Zaharreko Sirenoarekin photocalla antolatuko dute: izaera hibridoko pertsonaiaren agurra izango da.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X