Urrats historikoa eman du euskal ikus-entzunezkoen sektoreak: Zinemaren Akademia eratuko du
Etorkizuneko akademia espazio "inklusiboa eta anitza" izatea nahi dute, sektorearen garapena bultzatzeko balioko duena. Euskal Herriko 150 profesionalen baino gehiagoren babesa du ekimenak.
Zinemaren Akademia propioa izango du euskal ikus-entzunezkoen sektoreak. Gaur zuten bilera gaiari buruz hitz egiteko, eta bildutako 150 profesionalek baino gehiagok akademia eratzea adostu dute. Euskal Herriko ikus-entzunezkoen sektorea ordezkatuko du, eta alor horretan aritzen direnei zerbitzua emango die. "Sektorea indartu eta ikusgarri egiteko helburua duen proiektu kolektibo baten lehen hazia", esan dute, zabaldu duten oharrean.
Goizeko jardunaldian, akademiaren oinarrien eta kezken inguruko gogoetak partekatu dituzte, eta "bere identitatea, parte-hartze eredua, eginkizunak eta antolaketa modua" izan dituzte eztabaidagai. Aho batez erabaki dute akademia martxan jartzea, eta lehendabiziko urratsa izango da erakundea formalki eratzea, izaera juridikoa emanez; datozen egunotan aurreikusten dute hori egitea. "Espazio inklusiboa eta anitza" izatea nahi dute.
Halaber, erabaki dute sorrera-batzordeak "izaera iragankorra" izango duela, etorkizuneko gobernu-batzordea aukeratuko duen lehen hauteskundeak egin arte. Orduan zehaztuko da akademiaren behin betiko egitura.
Kataluniako, Galiziako eta Valentziako zinema akademietako ordezkariek ere hartu dute parte bileran, euren esperientzien eta sorrera-prozesuen berri emanez. "Proiektu berri honetarako funtsezko gakoak eta ikaskuntzak".
Zure interesekoa izan daiteke
Amets Hautsien zumardia Zornotzan dago
Boulevard pelikula ikusten ari zarela, oso sentsazio arraroa sumatzen duzu zure baitan. Pertsonaiek izen arrotzak dituzte: Hasley Weigel, Luke Howland, Ligé Neizan, Zev… Ez dute, baina, anglo-saxoi itxurarik, ibilerarik, aurpegierarik, gorpuzkerarik.
Elena Irureta aktoreari aitortza eginez hasi dute Silver Film Festival jaialdia Bilbon
Maitasuna eta Sexua (adingabea) lelopean, 60 urtetik gorako pertsonak oinarri dituen Silver Film Festival jaialdiari hasiera eman diote astelehen honetan, Bilbon. Apirilaren 24ra bitartean, hainbat jarduera hartuko ditu ekimenak eta, gaur, Elena Irureta aktoreari EITB Silver saria eman diote.
Zinemaldiak atzerabegirako bat eskainiko dio Jose Giovanniri
Frantses zinemagile eta nobelagileak hamabost film zuzendu, eta Jacques Becker, Jean-Pierre Melville eta Jacques Derayrekin lan egin zuen.
Langileei buruzko Zinemaren Asteak Paul Laverty gidoilaria saritu du
Eskoziar idazleak Ken Loach eta Iciar Bollain zinemagileekin lan egin du batez ere. Martxoak 3 Elkarteak saria eman dio bart, Langileei buruzko Zinemaren Asteko amaiera ekitaldian.
Imanol Uribek jasoko du Giza Eskubideen Donostiako Zinemaldiaren sari berezia
Palestine 1936 filmak inauguratuko du eta Rebuilding filmak itxiko du zinema jaialdiaren 23. edizioa.
Fant jaialdiak Bruno Martin saritu eta erakusketa eskainiko dio Nere Torrijos jantzi-diseinatzaileari
Fantasiazko Zinemaren Bilboko Jaialdiak madrildar zuzendari, gidoilari eta aktoreari emango dio FANTrobia, zinemako eragile berrien saria, eta Planoz Kanpo saila estreinatuko du, zinema industriaren inguruko jarduerei eskainitakoa.
Ikus-entzunezkoen euskal sektorea zinema akademia propio bat eratzeko aukera lantzen hasi da
Sektoreak aitortu du apirilaren 23rako dutela hitzordua jarrita, gogoeta prozesuari ekiteko. Nolanahi ere, "topaketa itxia eta erabat profesionala" izango dela argi utzi dute, eta horregatik, prozesua "errespetatzeko" eskatu diete komunikabideei. "Kanpoko dinamikek" ekimena "baldintzatzea" saihestu nahi dute.
Punto de Vistak 90 pelikula eskainiko ditu 20. urtebetetzea ospatzeko
Film dokumentalen Iruñeko jaialdiak 66 emanaldi prestatu ditu, apirilaren 20tik 25era emateko. EITBk film labur onenaren saria emango du, eta Ziarraize eta Kukuaren kanta lanak dira, besteak beste, horretarako hautagai.
Apika Labek bultzatuko dituen ikus-entzunezko sei proiektuak hautatu dituzte
Euskal ikus-entzunezko lanei zuzendutako babes eta laguntza programa publikoak Pedro Fuentes, Tamara García Iglesias, Aitor Azurki, Alvaro Arbina eta Joana Moyaren azken lanak bultzatuko ditu.