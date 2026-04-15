Euskal ikus-entzunezkoen sektorea zinema akademia propio bat eratzeko aukera lantzen hasi da
Euskal ikus-entzunezkoen sektoreak onartu du zinema akademia bat eratzeko aukera lantzen ari direla, eta horretarako, gogoeta prozesu bat jarriko dutela abian. Sektoreko adituen artean "elkarrizketa irekia eta zintzoa" abiatu nahi dute, "etorkizunean zinema-akademia bat modu kolektiboan eraikitzeko aukerari buruz". Hitzordua ere jarria dute: apirilaren 23an elkartuko dira, barne-lanketa egiteko, eta topaketa "itxia eta erabat profesionala" izango da. Oraingoz, ez dago "eratutako akademiarik, ezta formalki definitutako proiekturik ere".
Gaiaren inguruan zenbait komunikabidek zabaldutako informazioen aurrean, argibideok eman dituzte gaur euskal ikus-entzunezkoen sektoreko ordezkariek, ohar batean. Aitortu dute akademia propio bat sortzeko aukera mahai gainean dutela, baina zehaztu dute bidearen "hasieran" daudela oraindik. Ez dago ezer zehaztuta, bai ordea "elkartzeko, elkar entzuteko, sentsibilitateak kontrastatzeko eta bide hau abiatu behar den baloratzeko borondate partekatua".
Argi utzi nahi izan dute diskrezioz egin nahi dutela bidea, eta "funtsezkotzat" jotzen dute hausnarketa "kanpoko esku-hartzerik gabe" egitea, "konfiantzazko eta askatasunezko" gune batean. "Hasierako fase honi dagokiona". Hori dela eta, hedabideek eskatu diete "denborak eta jardunaldien izaera pribatua errespetatzeko". Uste dute lehen urratsak "babestea" beharrezkoa dela, kanpoko dinamikek prozesuaren garapena "baldintzatu" dezaketelako.
Sektorea jakitun da ekimenak "sor dezakeen interes publikoaz", eta agindu du hilaren 23ko topaketak egin ondoren, bertan landutako eta hartutako erabakiak partekatuko dituela.
Punto de Vistak 90 pelikula eskainiko ditu 20. urtebetetzea ospatzeko
Film dokumentalen Iruñeko jaialdiak 66 emanaldi prestatu ditu, apirilaren 20tik 25era emateko. EITBk film labur onenaren saria emango du, eta Ziarraize eta Kukuaren kanta lanak dira, besteak beste, horretarako hautagai.
Apika Labek bultzatuko dituen ikus-entzunezko sei proiektuak hautatu dituzte
Euskal ikus-entzunezko lanei zuzendutako babes eta laguntza programa publikoak Pedro Fuentes, Tamara García Iglesias, Aitor Azurki, Alvaro Arbina eta Joana Moyaren azken lanak bultzatuko ditu.
Ia milioi bat ikusle izan dira urteko lehen hiruhilekoan EAEko zinema aretoetan
“Torrente presidente” izan da film ikusiena tarte horretan, martxoaren 13an estreinatu bazen ere. “La asistenta”, “Avatar: Fuego y ceniza”, “Hamnet” eta “Cumbres borrascosas” pelikulek osatzen dute bost ikusienen zerrenda.
Bero egiten du Laponian
Zinemara goazen bakoitzean, hitzarmen bat sinatzen dugu pelikularekin: engaina nazazu gozoki, prest nauzu.
Silver Film Festivalek Elena Irureta omenduko du
Jaialdiaren laugarren edizioa apirilaren 20tik 24ra egingo dute, Bilbon, eta 16 filmen proiekzioa, solasaldiak eta hitzaldiak antolatu dituzte. Maiatasuna eta sexua adinari begiratu gabe bizitzeko gonbita egingo du, bost egunez.
"Itzalak argitzen": Euskal zinemaren lau klasikoren zaharberritze prozesua erakusten duen dokumentala
Koldo Almandozek eta Gorka Bilbaok Itzalak argitzen dokumentala ondu dute, 80ko hamarkadaren erdialdean ekoitzitako lau film ertain zaharberritzeko prozesua dokumentatu ostean: Hamaseigarrenean, aidanez (Anjel Lertxundi, 1985), Zergatik panpox (Xabier Elorriaga, 1985), Ehun metro (Alfonso Ungria, 1985) eta Oraingoz izen gabe (Jose Julian Bakedano, 1986). Euskadiko Filmategiaren Euskal Zinema zikloan estreinatuko da.
Euskadiko Filmategiak ondareari eta emakumeen zinemagintzari eskainiko die Euskal Zinema zikloa
Datozen hiru hilabeteetan Gasteizen, Donostian eta Bilbon egingo den zikloan, Itzalak argitzen estreinatuko dute, besteak beste, 1980ko hamarkadaren erdialdean ekoitzitako lau film ertainen zaharberritze lanei buruz Koldo Almandozek eta Gorka Bilbaok egin duten filma.
Alejandro G. Iñarritu: "Bilbon egotea benetan sinbolikoa da niretzat"
Hotz zaplada batez hartzen du bisitaria, EITBren Bilboko egoitzaren 5. platoan, “Carne y arena” Alejandro Gonzalez Iñarritu mexikar zuzendariak sortutako errealitate birtualeko “esperientziak”.
“Palestine 36” filmak irekiko du Giza Eskubideen Donostiako Zinemaldia
Apirilaren 23tik 30era 23. edizioa egingo duen jaialdiko pelikuletan hizpide hartuko dituzte, besteak beste, emakumeek erlijioetan duten zeregina, larrialdi klimatikoa, prekarietatearen feminizazioa eta pertsona transek landa giroan duten egoera.