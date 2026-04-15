Euskal ikus-entzunezkoen sektorea zinema akademia propio bat eratzeko aukera lantzen hasi da

Sektoreak aitortu du apirilaren 23rako dutela hitzordua jarrita, gogoeta prozesuari ekiteko. Nolanahi ere, "topaketa itxia eta erabat profesionala" izango dela argi utzi dute, eta horregatik, prozesua "errespetatzeko" eskatu diete komunikabideei. "Kanpoko dinamikek" ekimena "baldintzatzea" sahiestu nahi dute.
Paul Urkijo Yune Nogueiras eta Erika Olaizolarekin "Gaua" filmatzen

Paul Urkijo zuzendaria, 'Gaua' filmaren grabaketan. Artxiboko irudia.

Euskal ikus-entzunezkoen sektoreak onartu du zinema akademia bat eratzeko aukera lantzen ari direla, eta horretarako, gogoeta prozesu bat jarriko dutela abian. Sektoreko adituen artean "elkarrizketa irekia eta zintzoa" abiatu nahi dute, "etorkizunean zinema-akademia bat modu kolektiboan eraikitzeko aukerari buruz". Hitzordua ere jarria dute: apirilaren 23an elkartuko dira, barne-lanketa egiteko, eta topaketa "itxia eta erabat profesionala" izango da. Oraingoz, ez dago "eratutako akademiarik, ezta formalki definitutako proiekturik ere". 

Gaiaren inguruan zenbait komunikabidek zabaldutako informazioen aurrean, argibideok eman dituzte gaur euskal ikus-entzunezkoen sektoreko ordezkariek, ohar batean. Aitortu dute akademia propio bat sortzeko aukera mahai gainean dutela, baina zehaztu dute bidearen "hasieran" daudela oraindik. Ez dago ezer zehaztuta, bai ordea "elkartzeko, elkar entzuteko, sentsibilitateak kontrastatzeko eta bide hau abiatu behar den baloratzeko borondate partekatua". 

Argi utzi nahi izan dute diskrezioz egin nahi dutela bidea, eta "funtsezkotzat" jotzen dute hausnarketa "kanpoko esku-hartzerik gabe" egitea, "konfiantzazko eta askatasunezko" gune batean. "Hasierako fase honi dagokiona". Hori dela eta, hedabideek eskatu diete "denborak eta jardunaldien izaera pribatua errespetatzeko". Uste dute lehen urratsak "babestea" beharrezkoa dela, kanpoko dinamikek prozesuaren garapena "baldintzatu" dezaketelako.

Sektorea jakitun da ekimenak "sor dezakeen interes publikoaz", eta agindu du hilaren 23ko topaketak egin ondoren, bertan landutako eta hartutako erabakiak partekatuko dituela.

"Itzalak argitzen": Euskal zinemaren lau klasikoren zaharberritze prozesua erakusten duen dokumentala

Koldo Almandozek eta Gorka Bilbaok Itzalak argitzen dokumentala ondu dute, 80ko hamarkadaren erdialdean ekoitzitako lau film ertain zaharberritzeko prozesua dokumentatu ostean: Hamaseigarrenean, aidanez (Anjel Lertxundi, 1985), Zergatik panpox (Xabier Elorriaga, 1985), Ehun metro (Alfonso Ungria, 1985) eta Oraingoz izen gabe (Jose Julian Bakedano, 1986). Euskadiko Filmategiaren Euskal Zinema zikloan estreinatuko da.

Publizitatea
