"El futuro testamento"

Velasco Broca arabar zinemagilea bere lehen film luzea filmatzen hasi da

"El futuro testamento" Madrilen, Burgosen, Bilbon, Comillasen, Errioxan eta Italian filmatuko da, Àlex Brendemühl, Mireia Oriol eta Ariadna Gil protagonista dituela.

Àlex Brendemühl, Velasco Broca eta Mireia Oriol. Argazkia: Óscar Fernández Orengo
author image

EITB

Azken eguneratzea

Velasco Broca arabar zuzendariak (Amurrio, 1978) “El futuro testamento” bere lehen film luzea filmatzeari ekin dio. EITBren parte-hartzea duen filma 2026ko bigarren seihilekoan filmatuko dute, Madrilen, Burgosen, Bilbon, Comillasen, Errioxan eta Italian. 

Àlex Brendemühl ('Akelarre'), Mireia Oriol ('Soy Nevenka') eta Ariadna Gil dira filmeko protagonistak, eta abiapuntu hau du kontatzen den istorioak: kantu arrakastatsu baten leloa bat-batean desagertuko da, jatorrizko grabaziotik eta disko guztietatik. Abestiaren konpositorea, 80ko hamarkadako kantautore bat, gaztelu batera joateko gonbita hartuko du, kantu berreskuratu nahi badu. 

“El futuro testamento”ren egileen hitzetan, “fantasia, suspentsea, umore beltza, melodrama, okultismoa eta eskuz egindako zientzia fizkioa” gurutzatzen dira pelikulan. Estreina 2027ko bigarren erdialderako dago aurreikusita. 

Piluca Baquero da “El futuro testamento”ren ekoizle exekutiboa, eta Cormac Regan, Iban del Campo, Aram Garriga, Sergio Adria, Giacomo Talamini, Katrin Kissa eta Georgina Terán ekoizle taldea. Gidoia Barbara Mingok, Hugo Castignanik eta Juanjo Ramírez Mascarók idatzi dute, eta lantalde teknikoan Aranzazu Calleja (musika) eta Ana Lambarri (casting) daude. 

