Velasco Broca arabar zinemagilea bere lehen film luzea filmatzen hasi da
"El futuro testamento" Madrilen, Burgosen, Bilbon, Comillasen, Errioxan eta Italian filmatuko da, Àlex Brendemühl, Mireia Oriol eta Ariadna Gil protagonista dituela.
Velasco Broca arabar zuzendariak (Amurrio, 1978) “El futuro testamento” bere lehen film luzea filmatzeari ekin dio. EITBren parte-hartzea duen filma 2026ko bigarren seihilekoan filmatuko dute, Madrilen, Burgosen, Bilbon, Comillasen, Errioxan eta Italian.
Àlex Brendemühl ('Akelarre'), Mireia Oriol ('Soy Nevenka') eta Ariadna Gil dira filmeko protagonistak, eta abiapuntu hau du kontatzen den istorioak: kantu arrakastatsu baten leloa bat-batean desagertuko da, jatorrizko grabaziotik eta disko guztietatik. Abestiaren konpositorea, 80ko hamarkadako kantautore bat, gaztelu batera joateko gonbita hartuko du, kantu berreskuratu nahi badu.
“El futuro testamento”ren egileen hitzetan, “fantasia, suspentsea, umore beltza, melodrama, okultismoa eta eskuz egindako zientzia fizkioa” gurutzatzen dira pelikulan. Estreina 2027ko bigarren erdialderako dago aurreikusita.
Piluca Baquero da “El futuro testamento”ren ekoizle exekutiboa, eta Cormac Regan, Iban del Campo, Aram Garriga, Sergio Adria, Giacomo Talamini, Katrin Kissa eta Georgina Terán ekoizle taldea. Gidoia Barbara Mingok, Hugo Castignanik eta Juanjo Ramírez Mascarók idatzi dute, eta lantalde teknikoan Aranzazu Calleja (musika) eta Ana Lambarri (casting) daude.
"Las hijas" saritu dute Cannesen
Yune Nogueiras protagonista duen eta antzeztaldean Jone Laspiur, Edurne Azkarate, Ainara Elejalde, Ainhoa Larrañaga eta Nerea Sanz euskal aktoreak dituen euskal film luzeak saria eskuratu du Frantziako jaialdiko Marché du Film merkatuan.
“Las hijas”: Alabak Cannesen daude
Yune Nogueiras protagonista duen filma thriller psikologiko bat da, Daniel Romero pelikularen zuzendariak eta Asier Guerricaechevarria bilbotarrak idatzia. Marché du Film topagunean parte hartzen ari da Cannesen, salmenta agenteen, banatzaileen eta jaialdietako programatzaileen faborearen xerka.