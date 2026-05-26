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El cineasta alavés Velasco Broca comienza a rodar su primer largometraje

“El futuro testamento”, “una aventura fantástica sobre la memoria y la identidad” se rodará en Madrid, Burgos, Bilbao, Comillas, La Rioja e Italia, y está protagonizada por Àlex Brendemühl, Mireia Oriol y Ariadna Gil .
Àlex Brendemühl, Velasco Broca y Mireia Oriol
Àlex Brendemühl, Velasco Broca y Mireia Oriol. Foto: Óscar Fernández Orengo
Euskaraz irakurri: Velas Broca arabar zinemagilea bere lehen film luzea filmatzen hasi da
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EITB

Última actualización

El director alavés Velasco Broca (Amurrio, 1978) ha iniciado el rodaje de “El futuro testamente”, su primer largometraje, en el que participa EITB. El rodaje se desarrollará a lo largo del segundo semestre de 2026 en Madrid, Burgos, Bilbao, Comillas, La Rioja e Italia.

Protagonizada por Àlex Brendemühl ('Akelarre'), Mireia Oriol ('Soy Nevenka') y Ariadna Gil, la película parte de la siguiente premisa: el estribillo de una canción de éxito desaparece misteriosamente del máster original y de todas las copias vendidas del disco. Su compositor, un antiguo cantautor de los 80, recibe entonces una invitación para acudir a un castillo y recuperarlo.

‘El Futuro Testamento’ cruza, según sus autores, “fantasía, suspense, humor negro, melodrama, ocultismo y ciencia ficción artesanal”, y su estreno está previsto para la segunda mitad de 2027.

 ‘El Futuro Testamento’ cuenta con Piluca Baquero como productora ejecutiva y con Cormac Regan, Iban del Campo, Aram Garriga, Sergio Adria, Giacomo Talamini, Katrin Kissa y Georgina Terán como productores. El guion está escrito por Bárbara Mingo, Hugo Castignani y Juanjo Ramírez Mascaró, y participan en el equipo técnico Aránzazu Calleja (música) y Ana Lambarri (casting).

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