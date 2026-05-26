El cineasta alavés Velasco Broca comienza a rodar su primer largometraje

El director alavés Velasco Broca (Amurrio, 1978) ha iniciado el rodaje de “El futuro testamente”, su primer largometraje, en el que participa EITB. El rodaje se desarrollará a lo largo del segundo semestre de 2026 en Madrid, Burgos, Bilbao, Comillas, La Rioja e Italia.



Protagonizada por Àlex Brendemühl ('Akelarre'), Mireia Oriol ('Soy Nevenka') y Ariadna Gil, la película parte de la siguiente premisa: el estribillo de una canción de éxito desaparece misteriosamente del máster original y de todas las copias vendidas del disco. Su compositor, un antiguo cantautor de los 80, recibe entonces una invitación para acudir a un castillo y recuperarlo.



‘El Futuro Testamento’ cruza, según sus autores, “fantasía, suspense, humor negro, melodrama, ocultismo y ciencia ficción artesanal”, y su estreno está previsto para la segunda mitad de 2027.

‘El Futuro Testamento’ cuenta con Piluca Baquero como productora ejecutiva y con Cormac Regan, Iban del Campo, Aram Garriga, Sergio Adria, Giacomo Talamini, Katrin Kissa y Georgina Terán como productores. El guion está escrito por Bárbara Mingo, Hugo Castignani y Juanjo Ramírez Mascaró, y participan en el equipo técnico Aránzazu Calleja (música) y Ana Lambarri (casting).