Daniel Calparsoro rueda en Donostia 'El Confidente', una nueva historia sobre un topo de ETA
El reparto cuenta con Javier Gutiérrez, Miguel Herrán e Itsaso Arana, entre otros. EITB se ha colado en el rodaje.
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El 2,25% de las proyecciones del año pasado en cines comerciales de Euskal Herria fueron en euskera
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“Las hijas” van a Cannes
La película protagonizada por Yune Nogueiras, un thriller psicológico escrito por su director Daniel Romero y Asier Guerricaechevarría, participa en el Marché du Film de Cannes, donde podrá conectar con agentes de ventas, distribuidoras y responsables de programación de festivales.
“Altxaliliak” busca en Cannes ser aquello que quiere ser
El largometraje documental “Altxaliliak”, escrito y dirigido por Maia Iribarne, recorre el Marché du Film, el encuentro industrial que se desarrolla en el festival de la ciudad costera, en busca de compañeros de viaje para el proyecto. Presentamos las primeras imágenes de la película.
Todo listo en Cannes para que las pantallas empiecen a brillar
El festival homenajeará a Peter Jackson y Barbra Streisand, y la Sección Oficial presenta grandes nombres como los de Almodóvar, Farhadi, Pawlkowski, Sorogoyen, Kore-eda, Mungiu...
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ICOFF, festival de cortometrajes de Vitoria, ofrecerá 50 trabajos en su nueva sede, en Arkabia
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Presentamos en primicia el tráiler de “Cada día nace un listo”
La comedia negra de acción de Arantxa Echevarría (“Carmen y Lola”, “Chinas”, “La infiltrada”), en la que participa EITB, llegará a los cines el 5 de junio. La sátira, en la que caben “la picaresca, la ambición, las falsas apariencias y el postureo", está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Markos Marín, Marina Ostolaza, Javier Tolosa y Sofía Otero.
Javier Giner estrenará su primer largometraje el 30 de octubre
En “Esta soledad”, el cineasta barakaldés, autor de la premiada serie Yo adicto, retrata “con ternura feroz a dos jóvenes que sobreviven en un estado de confusión y soledad”.