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Daniel Calparsoro rueda en Donostia 'El Confidente', una nueva historia sobre un topo de ETA

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Daniel Calparsorok 'El Confidente' filmatu du Donostian, ETAren sator bati buruzko istorio berri bat
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EITB

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El reparto cuenta con Javier Gutiérrez, Miguel Herrán e Itsaso Arana, entre otros. EITB se ha colado en el rodaje.

Donostia-San Sebastián Cine

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"Cada día nace un listo" (Arantxa Echevarría)
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La comedia negra de acción de Arantxa Echevarría (“Carmen y Lola”, “Chinas”, “La infiltrada”), en la que participa EITB, llegará a los cines el 5 de junio. La sátira, en la que caben “la picaresca, la ambición, las falsas apariencias y el postureo", está protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Markos Marín, Marina Ostolaza, Javier Tolosa y Sofía Otero. 
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