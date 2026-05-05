Javier Giner estrenará su primer largometraje el 30 de octubre

El director vasco Javier Giner estrenará en cines el 30 de octubre “Esta soledad”, su primer largometraje, después de adaptar, en la serie Yo adicto, su libro autobiográfico.

Protagonizada por Oriol Pla y Marina Salas y ambientada en un Bilbao “lleno de heridas”, la película cuenta con guion del propio Giner y Luisa Matienzo, y también participan Gemma Martínez y Kai Etxaniz.

La película, “una historia sobre el vacío existencial y los silencios que habitamos en un presente fragmentado y caótico, sobre los vínculos frágiles que establecemos y sobre la dificultad de sostenerse cuando todo alrededor se tambalea”, se centra en Leo y Lorea, que han roto su relación después de cinco años a pesar de que se quieren.

Atravesados por la precariedad y el agotamiento, “Esta soledad es la historia de sus esfuerzos —imperfectos, torpes y a veces hermosos— por empezar de nuevo”, cuenta Giner.