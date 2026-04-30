La 23ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián celebra esta noche de jueves, a partir de las 20:00 horas, su gala de clausura. Antes, esta mañana, han anunciado su palmarés en una rueda de prensa.

El documental Sucia recibirá, según refleja ese palmarés, el premio del público al mejor largometraje. Se trata de una película autobiográfica dirigida por Bàrbara Mestanza y Marc Pujolar, que narra el trauma vivido por Mestanza, actriz, tras sufrir una agresión sexual durante un masaje. Ante la pregunta "¿por qué no hiciste nada?", buscará al agresor para cuestionar la masculinidad tóxica y reivindicar justicia.

Por su parte, Black water, el último trabajo del navarro Natxo Leuza, recibirá el premio Amnistía Internacional. La película se centra en la situación de Bangladesh, y aborda el desplazamiento forzado de la población afectada por el cambio climático, sujeto de la que podría denominarse "la mayor migración masiva de la historia de la humanidad".

Por su parte, el Jurado Joven ha premiado ex aequo los cortometrajes La barrière y La première marche, mientras que el premio EITB al mejor cortometraje vasco ha sido para Ultramarino, de Maren Zubeldia y Silvina Guglielmotti.

Los premios se entregarán esta noche en una gala que comenzará a las 20:00 horas y en la que el cineasta Imanol Uribe recibirá el premio honorífico del festival.