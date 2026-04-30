“Sucia” eta “Black water” sarituko ditu Giza Eskubideen Zinemaldiak

Bàrbara Mestanza eta Marc Pujolarren dokumentalak film luze onenaren Ikusleen Saria jasoko du, eta "Black water" Natxo Leuzaren lanak Amnesty International saria. Gaur bukatuko da jaialdia, eta Imanol Uribek ohorezko saria jasoko du.
"Sucia" filma saritu dute Giza Eskubideen Donostiako Zinemaldiaren 23. edizioan.
Giza Eskubideen Donostiako Zinemaldiaren 23 . edizioa gaur, ostegunarekin, bukatuko da 20:00etan abiatuko duen gala baten bidez. Lehenago, palmaresa iragarri dute, goizean, prentsaurreko batean.

Sucia dokumentalak jasoko du film luze onenaren Publikoaren Saria. Bàrbara Mestanzak eta Marc Pujolarrek zuzendutako filma autobiografikoa da, eta Mestanza aktoreak masaje batean sexu-eraso bat jasan ondoren bizitako trauma kontatzen du. “Zergatik ez zenuen ezer egin?” galderaren aurrean, erasotzailea bilatuko du, maskulinitate toxikoa zalantzan jarri eta justizia aldarrikatzeko.

Bestalde, Natxo Leuza nafarraren azken lana, Black waterek, Amnesty International saria jasoko du. Bangladeshen bizi duten egoera erakutsita, klima aldaketak eragingo duen herritarren lekualdatze behartua jorratzen du Leuzak, “gizadiaren migrazio masibo handiena” izen litekeena.

Bestalde, Gazte Epaimahaiak La Barrière eta La première marche film laburrak saritu ditu ex aequo, eta euskal film labur onenaren EITB saria Ultramarino Maren Zubeldiaren eta Silvina Guglielmottiren lanarentzat izan da.

Gaur gauean banatuko dituzte sariak, 20:00etan hasiko den galan, eta Imanol Uribe zinemagileak jaialdiaren ohorezko saria jasoko du ekitaldi horretan bertan. 

