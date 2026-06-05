29. edizioa
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Aurtengo Kimuak katalogoko film laburrak aukeratu dituzte

Zazpi film labur hauek hautatu dituzte euskal film laburrak sustatu eta zabaltzeko: ‘Aho beltza' (Alba Lozano), 'Al otro lado' (Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui eta Javier Martínez), 'Bitartean, gero' (Raúl Barreras), 'Hemen gaude' (Sébastien Boulard), 'High River' (Daniel Alegrete), 'Joare Tte' (Ekaitz Bertiz) eta 'Los Divulgators' (Pablo Hernando Esquisabel).

Neguan joareak ozen entzuten diren ibar batean, Aiarak joaldun izatearekin amesten du.
"Joare Tte" Ekaitz Bertizen lana da Kimuak osatzen duten filmetako bat
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EITB

Azken eguneratzea

Epaimahaiak Kimuak (Etxepare Euskal Institutuak eta Zineuskadik euskal film laburrak sustatzeko eta zabaltzeko bultzatzen duten programa) osatuko duten zazpi lanak aukeratu ditu: ‘Aho beltza' (Alba Lozano), 'Al otro lado' (Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui eta Javier Martínez), 'Bitartean, gero' (Raúl Barreras), 'Hemen gaude' (Sébastien Boulard), 'High River' (Daniel Alegrete), 'Joare Tte' (Ekaitz Bertiz) eta 'Los Divulgators' (Pablo Hernando Esquisabel).

Aranzazu Callejak musika konpositoreak, Sven Pötting film laburren Dresdengo jaialdiko koordinatzaile eta komisarioak eta Pedro Toro zinema, komiki eta edizio independentean espezializatutako kultur ekoizle eta kudeatzaileak osatu dute epaimahaia, eta 59 lanen artean aukeratu dituzte azken buruan hautatutakoak.

Filmetako hiru euskara hutsezkoak dira, beste bat euskarazkoa eta frantsesezkoa, bat gaztelaniazkoa da nagusiki, eta bik ez dute elkarrizketarik. Gainera, lanak fikziozkoak, dokumentalak eta animaziozkoak dira, Etxeparek azaldu duenez.

Zinema

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zinemaldiko kartel berriek zinemako zenbait ogibide dituzte protagonista gisa

Ricardo Darin aktore, ekoizle eta zuzendaria izango da Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioko kartel ofizialaren protagonista. Jaialdia 2026ko irailaren 18tik 26ra bitarte egingo da. Kartelak Donostiako Wallijai estudioak diseinatu ditu. Darin protagonista den kartelaren kasuan, collagea sortu dute 2024an hartutako erretratu batetik abiatuta. Poster ofizialarekin batera, gainerako sekzioetako kartelak ere eman dira ezagutzera, zinemagintzako ogibideei omenaldi egin nahian. Hala, Darinen irudia duen posterrak interpretaziora garamatza, eta gainerakoek, berriz, honako hauekin dute zerikusia: gidoia (New Directors), soinua (Horizontes Latinos), zuzendaritza (Zabaltegi-Tabakalera), muntaia (Perlak), arte-zuzendaritza (Nest), makillajea (Culinary Zinema), efektu bereziak (Zinemira) eta ekoizpena (Made in Spain). Kartel horiei Klasikoak ekimeneko hiru kartelak gehituko zaizkie laster. Aurten, Jose Giovanni zinegile, eleberrigile eta gidoilari frantsesa omeduko dute hiru kartel horien bidez.

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