Seleccionados los cortometraje del catálogo Kimuak de este año
Un jurado ha seleccionado siete títulos para este programa de promoción y difusión de cortometrajes vascos: "Aho beltza" (Alba Lozano), 'Al otro lado' (Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui y Javier Martínez), 'Bitartean, gero' (Raúl Barreras), 'Hemen gaude' (Sébastien Boulard), 'High River' (Daniel Alegrete), 'Joare Tte' (Ekaitz Bertiz) y 'Los Divulgators' (Pablo Hernando Esquisabel).
Un jurado profesional ha seleccionado los siete trabajos que integrararán este año el catálogo Kimuak, programa de promoción y difusión de cortometrajes vascos impulsado por el Etxepare Euskal institutua y Zineuskadi: "Aho beltza' (Alba Lozano), 'Al otro lado' (Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui y Javier Martínez), 'Bitartean, gero' (Raúl Barreras), 'Hemen gaude' (Sébastien Boulard), 'High River' (Daniel Alegrete), 'Joare Tte' (Ekaitz Bertiz) y 'Los Divulgators' (Pablo Hernando Esquisabel).
El jurado, formado por la compositora Aranzazu Calleja, la coordinadora y comisaria del festival de cortometrajes de Dresde Sven Pötting y el productor y gestor cultural especializado en cine, cómic y edición independiente, Pedro Toro, ha seleccionado las siete obras entre 59 propuestas.
Tres de las películas son íntegramente en euskera, y otra en euskera y francés. Una es principalmente en castellano y las otras dos no tienen diálogos. Además, las obras son de ficción, documentales y de animación, explica Etxepare en una nota.
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