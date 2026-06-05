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Seleccionados los cortometraje del catálogo Kimuak de este año

Un jurado ha seleccionado siete títulos para este programa de promoción y difusión de cortometrajes vascos: "Aho beltza" (Alba Lozano), 'Al otro lado' (Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui y Javier Martínez), 'Bitartean, gero' (Raúl Barreras), 'Hemen gaude' (Sébastien Boulard), 'High River' (Daniel Alegrete), 'Joare Tte' (Ekaitz Bertiz) y 'Los Divulgators' (Pablo Hernando Esquisabel).

Neguan joareak ozen entzuten diren ibar batean, Aiarak joaldun izatearekin amesten du.

"Joare Tte", de Ekaitz Bertiz, es una de las películas de Kimuak

Euskaraz irakurri: Aurtengo Kimuak katalogoko film laburrak aukeratu dituzte
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EITB

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Un jurado profesional ha seleccionado los siete trabajos que integrararán este año el catálogo Kimuak, programa de promoción y difusión de cortometrajes vascos impulsado por el Etxepare Euskal institutua y Zineuskadi: "Aho beltza' (Alba Lozano), 'Al otro lado' (Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui y Javier Martínez), 'Bitartean, gero' (Raúl Barreras), 'Hemen gaude' (Sébastien Boulard), 'High River' (Daniel Alegrete), 'Joare Tte' (Ekaitz Bertiz) y 'Los Divulgators' (Pablo Hernando Esquisabel).

El jurado, formado por la compositora Aranzazu Calleja, la coordinadora y comisaria del festival de cortometrajes de Dresde Sven Pötting y el productor y gestor cultural especializado en cine, cómic y edición independiente, Pedro Toro, ha seleccionado las siete obras entre 59 propuestas.

Tres de las películas son íntegramente en euskera, y otra en euskera y francés. Una es principalmente en castellano y las otras dos no tienen diálogos. Además, las obras son de ficción, documentales y de animación, explica Etxepare en una nota. 

Cine

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