Fallece el actor neozelandés Sam Neill
El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Parque Jurásico', entre otros personajes, falleció este lunes a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en Sídney, según informó su familia.
"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.
Neill recibió el premio de la Academia australiana al mejor actor y mejor actor de reparto, por , el Premio del Cine Neozelandés, fue nominado a tres Globos de Oro y dos Premios Emmy, de los que ganó uno al mejor actor principal por su trabajo en Merlín.
Te puede interesar
La música española Samantha Hudson protagoniza el cartel de la Semana de Terror
El cartel de esta edición del festival donostiarra rinde homenaje al Ciclo Internacional de Cine Submarino Cinemasub, en su 50º aniversario. La coordinación del trabajo ha recaído en Pedro Mambrú, y los autores del cartel son Javier Bermejo y Chus Feijóo.
El documental ‘Barbara Forever’, de Brydie O’Connor, gana el Gran Premio Zinegoak 2026
El largometraje explora la vida, la obra y el legado de la cineasta Barbara Hammer a través de su propio material de archivo. Ha sido la película más destacada de esta edición tras haber ganado tres premios diferentes.
'Decorado' gana el premio Paul Grimault en el festival de Annecy
La película de la productora vasca Uniko se ha hecho con el tercer galardón más importante del prestigioso festival de cine de animación.
EN DIRECTO: Gala de clausura de Zinegoak 2026
Mikel Rueda dirige la serie “Boga” para EITB
La serie de seis capítulos, creada por Mikel Santiago y Txemi Parra, está protagonizada por Mikel Losada e Iraia Elias y se podrá ver en la plataforma Primeran de EITB.
Marina Palacio rueda un canto a la niñez en “Y así seguirán las cosas”
La directora vasca contará en su primer largometraje, aún en fase de rodaje, una historia sobre la niñez y la despoblación. La película, escrita junto a su padre, se rodará durante un total de seis años en Palencia.
Álex de la Iglesia debutará en la animación con una película inspirada en Lovecraft
La película, que se titulará 'Ages of Madness: The Howling of the Jinn', girará alrededor del 'Necronomicón', el libro ficticio recurrente en los relatos de Lovecraft, y entrelazará varias tramas situadas en distintas épocas y lugares.
Aitor Gabilondo dirigirá una película sobre la tortura
El creador de la serie “Patria” siente “la necesidad de completar el relato, después de que la serie generara en mí un sentimiento de deuda”. EITB participa en el proyecto.
La Filmoteca Vasca y EITB han restaurado la película ‘Ander eta Yul’
La Filmoteca Vasca y EITB han restaurado la película 'Ander eta Yul' (1988) de la directora navarra Ana Díez. Ha sido analizada y reparada a mano en los laboratorios L’immagine Ritrovata, dependientes de la Cinemateca de Bolonia, tal y como se hizo anteriormente con la película ‘Tasio’, entre otras.