Fallece el actor neozelandés Sam Neill

El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Parque Jurásico', entre otros personajes, falleció este lunes a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en Sídney, según informó su familia.

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

Neill recibió el premio de la Academia australiana al mejor actor y mejor actor de reparto, por , el Premio del Cine Neozelandés, fue nominado a tres Globos de Oro y dos Premios Emmy, de los que ganó uno al mejor actor principal por su trabajo en Merlín.