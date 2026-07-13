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Fallece el actor neozelandés Sam Neill

El intérprete, conocido por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga “Parque jurásico”, participó también en “El piano” y “La caza de Octubre Rojo”.
El actor Sam Neill en el Sitges Film Festival 2019
Sam Neill, en Sitges en 2019. Foto: Europa Press.

Última actualización

El actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Parque Jurásico', entre otros personajes, falleció este lunes a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en Sídney, según informó su familia.

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", señala un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

Neill recibió el premio de la Academia australiana al mejor actor y mejor actor de reparto, por , el Premio del Cine Neozelandés, fue nominado a tres Globos de Oro y dos Premios Emmy, de los que ganó uno al mejor actor principal por su trabajo en Merlín.

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