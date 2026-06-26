Marina Palacio rueda un canto a la niñez en “Y así seguirán las cosas”

La directora donostiarra Marina Palacio trabaja en su primer largometraje, “Y así seguirán las cosas”, en el que habla sobre la niñez y la despoblación en los pueblos a través de Germán, el protagonista, y el grupo de niñas y niños que este compone con Esther, Francisco, Ángel, César, Guillermo y Amira.

El proyecto, que cabalga entre ficción y realidad, será rodado durante seis veranos (este será el último) en Tierra de Campos, Palencia, con actores no profesionales y habla de “la infancia, la perdida y la nostalgia”.

EITB participa en la película, que está producida por Gariza Films y será distribuida por Elastica Films. El proyecto es, en palabras de sus responsables, “una reivindicación de lo sutil, de lo pequeño y de lo sencillo. De tratar de contar mucho con poco. Y de aunar cine con vida”.