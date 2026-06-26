Sei urteko proiektua

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Haurtzaroari begira jarri da Marina Palacio "Y así seguirán las cosas" filmean

Euskal zuzendariak haurtzaroari eta despopulazioari buruzko istorio bat kontatuko du bere lehen film luzean. Aitarekin batera idatzi du, eta sei urtean filmatuko dute, Palentzian.

Iragarkia
18:00 - 20:00
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Marina Palacio zuzendari donostiarra Y así seguirán las cosas bere lehen film luzea egiten ari da. Haurtzaroa eta herrietako despopulazioa izango dira istorio horren ardatza, eta German du protagonista, baita Esther, Francisco, Angel, Cesar, Guillermo eta Amirarekin osatzen duen haur taldea ere.

Fikzioaren eta errealitatearen artean hara-hona dabilen proiektua sei udatan filmatuko dute (aurtengoa izango da azkena) guztira, Tierra de Camposen, Palentzian, aktore ez profesionalekin. "Haurtzaroa, galera eta nostalgia" hartuko ditu hizpide.

Gariza Filmsek ekoitzi duen eta Elastica Filmsek banatuko duen filmak EITBren parte-hartzea du. Proiektuaren arduradunen hitzetan, "sotiltasuna, txikitasuna eta erraztasuna aldarrikatzen ditu. Gutxirekin asko kontatzen saiatuko gara. Eta zinema eta bizitza uztartzen". 

Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Neguan joareak ozen entzuten diren ibar batean, Aiarak joaldun izatearekin amesten du.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aurtengo Kimuak katalogoko film laburrak aukeratu dituzte

Zazpi film labur hauek hautatu dituzte euskal film laburrak sustatu eta zabaltzeko: ‘Aho beltza' (Alba Lozano), 'Al otro lado' (Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui eta Javier Martínez), 'Bitartean, gero' (Raúl Barreras), 'Hemen gaude' (Sébastien Boulard), 'High River' (Daniel Alegrete), 'Joare Tte' (Ekaitz Bertiz) eta 'Los Divulgators' (Pablo Hernando Esquisabel).

Gehiago ikusi
Publizitatea
X