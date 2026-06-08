Sarrerak 3,50 euroan

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Zinemaren Jaia, Hegoaldeko zinema aretoetan bueltan

Ekainaren 8tik 11ra, 3,5 eurokoa izango da zinemarako sarreren prezioa. Ipar Euskal Herrian, Fête du Cinéma ekainaren 28tik uztailaren 1era izango da.

"Cada día nace un listo" (Arantxa Echevarría)

"Cada día nace un listo" Arantxa Echevarriaren filma da ikusgai dagoen tituluetako bat.

Azken eguneratzea

ICAA Zinematografiaren eta Ikus-entzunezko Arteen Espainiako Institutuak, Espainiako Zinemen Federazioak eta Fedicine Zinema Banatzaileen Espainiako Federazioak Zinemaren Jaiaren edizio berri bat antolatu dute, ekainaren 8tik 11ra bitartean.

Lau egun horietan, 3,5 euroan egongo dira zinemarako sarrerak, ekimenari atxikitako aretoetako leihatiletan.

Deskontu horren onuradunek aretoetan ikusi ahal izango dituzte, besteak beste, Arantxa Echevarría bilbotarraren "Cada día nace un listo", "Backrooms", "El drama", "He-Man y los masters del universo", "Scary movie" eta "The Mandalorian and Grogu".

Iparraldeko zinemetan, Fête du Cinéma ekainaren 28tik uztailaren 1era iritsiko da, 5 euroko sarrerekin. 

Zinema Zinema

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zinemaldiko kartel berriek zinemako zenbait ogibide dituzte protagonista gisa

Ricardo Darin aktore, ekoizle eta zuzendaria izango da Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioko kartel ofizialaren protagonista. Jaialdia 2026ko irailaren 18tik 26ra bitarte egingo da. Kartelak Donostiako Wallijai estudioak diseinatu ditu. Darin protagonista den kartelaren kasuan, collagea sortu dute 2024an hartutako erretratu batetik abiatuta. Poster ofizialarekin batera, gainerako sekzioetako kartelak ere eman dira ezagutzera, zinemagintzako ogibideei omenaldi egin nahian. Hala, Darinen irudia duen posterrak interpretaziora garamatza, eta gainerakoek, berriz, honako hauekin dute zerikusia: gidoia (New Directors), soinua (Horizontes Latinos), zuzendaritza (Zabaltegi-Tabakalera), muntaia (Perlak), arte-zuzendaritza (Nest), makillajea (Culinary Zinema), efektu bereziak (Zinemira) eta ekoizpena (Made in Spain). Kartel horiei Klasikoak ekimeneko hiru kartelak gehituko zaizkie laster. Aurten, Jose Giovanni zinegile, eleberrigile eta gidoilari frantsesa omeduko dute hiru kartel horien bidez.

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