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"Dekoratua" filmak Paul Grimault saria irabazi du Annecyko zinema jaialdian

Uniko euskal ekoiztetxearen filmak animaziozko zinema jaialdiaren sari garrantzitsuenetan hirugarrena bereganatu du.

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EITB

Azken eguneratzea

Dekoratua filmak Paul Grimault saria irabazi du, Annecyko zinema jaialdiko Sail Ofizialeko sari garrantzitsunentan hirugarrena, Frantzian egiten den nazioarteko zinemaldi ospetsuan.

Epaimahaiak Alberto Vazquez galiziarraren filmaren berezitasun artistikoa, berrikuntza eta nortasuna nabarmendu ditu. Dekoratuak animaziozko film onenaren Goya eta Forque sariak irabazi ditu horregatik, besteak beste.

Oraintsu Ameriketako Estatu Batuetan estreinatu eta Annecyn saria jaso ondoren, uda honetan Europako hainbat herrialdetan estreinatuko da Dekoratua, EITBren parte-hartzea duen eta Primeran plataforman ikusgai dagoen filma.

Zinema

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