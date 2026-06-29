Epaileak bertan behera utzi du, behin-behinean, Bernedoko udalekua antolatzeko debekua
Adierazi dutenez, aurten ez da udaleku jarduerarik izango Bernedon (Araba); izan ere, debekua indarrean sartu zenean prestatutako alternatibekin jarraitzea erabaki dute antolatzaileek.
Epaile batek, behin-behinean eta kautelazko neurri gisa, bertan behera utzi du Sarrea Euskal Udalekua elkarteak aisialdi jarduerak antolatzeko zuen debekua. Horren berri ohar bidez eman dute Euskal Udalekuetako antolatzaileek, eta nabarmendu dute, “gaur-gaurkoz", Sarreak legez antola ditzakeela "aisialdi jarduerak" eta "udalekuak egin”.
Hala ere, adierazi dutenez, aurten ez da udaleku jarduerarik izango Bernedon (Araba); izan ere, debekua indarrean sartu zenean prestatutako bestelako alternatibekin jarraitzea erabaki dute antolatzaileek.
Sarrea Euskal Udalekuak elkarteari ezarritako zigor administratiboa joan den ekainaren 4an bihurtu zen irmo. Orduan, Ana del Val Arabako Foru Aldundiko Kultura diputatuak jakinarazi zuen aldundiak debekatu egin ziola Sarreari Bernedoko udalekuak antolatzea, baita Dorrekoa kultur elkarteari ere —Euskal Udalekuen sareko kidea da—, "lege iruzur saiakera" egitea egotzita.
Sarreak 9.000 euroko isuna eta hiru urterako inhabilitazioa jaso ditu, besteak beste. Aldundiaren arabera, azken bi urteetan ez zuen udaleku jardueren nahitaezko jakinarazpenik aurkeztu.
Autoa
Elkarteak ekainaren 4ko ebazpenaren aurkako errekurtsoa aurkeztu zuen. Ebazpen horren bidez zehapenak ezarri zitzaizkion, eta, premiazko kautelazko neurri gisa, desgaitzearen berehalako etetea eskatu zuen.
Epaitegiak premia bereziko inguruabarrak daudela iritzi dio, eta kautelaz etetea erabaki du Aldundiak ezarritako hiru urteko desgaitze-zehapenaren betearazpena; hau da, haur eta gazteen aisialdiko jarduerak antolatu eta egiteko ezarritako debekua eten du, "prozedurari amaiera eman behar dion ebazpena irmo bihurtu arte".
Errekurtsorik aurkezterik ez dagoen ebazpen horrek, halaber, kautelazko neurriaren eskaeraren izapidetzearekin jarraitzea erabaki du, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legearen 135.1 artikuluaren arabera. Horretarako, hiru eguneko entzunaldi-epea eman zaio Administrazioari, hartutako neurriari eutsi, hura indargabetu edo aldatzeari buruz erabakitzeko.
Autoan, epaitegiak adierazten duenez, eskatutako kautelazko neurriari buruzko erabakirik hartu ezean, elkarteak "ezingo liokeela hasiera eman 2026ko udako programazioa gauzatzeari; programazio horren zati handi bat, seguruenik, dagoeneko boluntarioekin, materialaren eta lokalen alokairuekin, hainbat kontraturekin eta interesa duten familien izen-emate eta matrikulekin lotuta baitago".
Ildo horretan, adierazten du etorkizuneko epaia "nahitaez 2026ko uda igaro ondoren emango dela" eta ohiko kautelazko neurri batek ere "ez lukeela erabilgarritasunik izango; izan ere, ezingo litzateke uztailaren erdialdera edo amaierara arte ebatzi. Horrek programaren erdia galtzea ekarriko luke, eta, ondorioz, beste erdia ere bideraezin bihurtzea".
Autoak jasotzen duenez, "balizko zehapen ekonomikoaren baliogabetzea ekonomikoki konpon liteke; ez, ordea, hiru urtez aisialdiko jarduerak antolatu eta egiteko ezarritako desgaitze-zehapena. Izan ere, denbora horrek proiektuari jarraipena emateko ezinbestean galdutako aukeren multzoa dakar".
Azkenik, epaitegiaren ustez, "ez Administrazioari ez hirugarrenei ez zaie kalterik eragiten kautelazko etenduraren ondorioz", eta interes publikoa bermatuta dago; izan ere, "neurriak ez du eragotziko Administrazioak bere ikuskatze-ahalmena baliatzea eta elkarteari aseguruak, jarduera-protokoloak eta jarduketa-planak eskatzea, udarako programatutako jardueraren normaltasuna eta legezkotasuna egiaztatzeko".
Ikerketaren arrazoiak
Zehapen-prozedura adingabeen sexu-askatasunaren aurkako egintzei buruz jasotako 21 salaketaren ondoren abiatutako ikerketa judizialarekin batera jarri zen abian.
Salaketak honako jokabide hauekin lotuta daude: exhibizionismoa, umiliazioak, hertsapenak, sexu-probokazioa, osotasun moralaren aurkako jokabideak eta sexu-erasoa. Gertakariak udaleku batzuetan izan omen ziren, eta parte-hartzaile batzuek adierazi dutenez, neska-mutilak elkarrekin dutxatzera behartzen zituzten, eta monitoreak ere bertan biluzik garbitzen ziren.
Arabako Foru Aldundiak alegazioak aurkeztuko ditu Bernedoko udalekuari buruzko ebazpen judizialaren aurka.
Arabako Foru Aldundiak asteazken honetan alegazioak aurkeztuko ditu, Bernedoko udalekuak antolatzen dituen Sarrea Euskal Udalekua elkarteari haur eta gazteen aisialdiko jarduerak antolatzeko ezarritako hiru urteko desgaitzea behin-behinean etetea erabaki duen ebazpen judizialaren aurka.
Kultura diputatu Ana del Valk prentsaurrekoan deitoratu du epaileak erabaki hori alde bati entzun gabe hartu izana, hau da, "Aldundiari entzun gabe". Gainera, nabarmendu du Aldundiari "oso epe laburra" eman diola alegazioak aurkezteko: joan den ostegunetik asteazken honetara arte.
Aldundiaren abokatuak dagoeneko ari dira beharrezko dokumentazio guztia prestatzen, eta diputatuaren esanetan, magistratuari zehapen-espedientea "oso ondo" azalduko diote. Halaber, gaineratu duenez, "inoiz ez da hartu hain premiazko behin-behineko neurririk zehapen-prozedura batean".
Zure interesekoa izan daiteke
Ezkabarten normaltasuna berriro ezartzen ari da, sutea egonkortu ondoren
Alkateak adierazi du ez dela zauriturik ezta hildakorik egon, eta goraipatu egin du bizilagunek sua itzaltzeko egin duten lana. Guztira, 400 hektarea baino gehiago erre dira.
Biztanleria EAEko eskualde guztietan haziko da hurrengo hamarkadan, Markina-Ondarroan izan ezik
Eustaten arabera, migrazio saldoa positiboa izango da 2025 eta 2035 urteen artean Euskal Autonomia Erkidegoko 240 udalerritan (% 95,2).
Nola gertatu zen Navarreriako ezbeharra? Hona Iruñeko istripuaz dakiguna
Beira biltzeko kamioi bat aldapan behera abiatu zen gidaria eta beste bi langileak bertatik jaitsi zirenean.
Arartekoak babesa eman die, oztopoen gainetik, Alardean parte hartzen duten emakume guztiei
Arartekoaren albokoa, Estefania Ocariz, Irunen izango da astearte honetan, emakumeek eta gizonek berdintasunez parte hartzen duten alardearen aldeko keinu gisa.
Elgarresta: "Barne tentsioak sortu dira Irungo Betiko Alardean, eta horrek barne zatiketa agerian uzten du"
Emakunderen zuzendariak gogorarazi du 30 urte bete direla emakumeek Irungo Alardean soldadu gisa desfilatzea lehenengo aldiz eskatu zutenetik, eta adierazi du oraindik ez dela arazoa konpondu.
Trafikoa bere onera bueltatu da lehen orduko istripuak konpondu eta gero
Kamioi baten eta turismo baten arteko talkak (Basaurin) eta kamioi batek izandako istripuak (Andoainen) auto-ilara handiak eragin dituzte gaur goizean Euskal Herriko errepideetan.
Albiste izango dira: Iruñeko harrapaketa, Irango gerraren ondorioak arintzeko ezkutu soziala eta Venezuelako lurrikara
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Iruñean falta den 54 urteko gizon baten bila ari dira
Foruzaingoak herritarren laguntza eskatu du pasa den ekainaren 15ean desagertutako gizona aurkitzeko.
"Txupete" digitalaren arriskua: pantailak eta horien ondorio emozionalak haurtzaroan
Adituek ohartarazi dutenez, haurtzaroan haserrealdiak kudeatzeko pantailen erabilerak jokabide-arazo larriak, inpultsibitatea eta kontrol emozionalik eza sor ditzakete. Leire Ferro pediatrarekin izan gara ohitura horren ondorioak zeintzuk diren jakiteko.