Baso-suteak
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Llantenoko baso-sutearen egoerak hobera egin du

Suhiltzaileek sutearen aldeetako bat egonkortzea lortu dute. Eusko Jaurlaritzak Baso Suteetarako Larrialdi Plan Bereziaren larrialdi-faseko 0 egoera ezarri du bart, sutea berriz piztu denean.

Iragarkia
El viento y el calor reavivan el incendio de Aiaraldea, que obliga a desalojar un caserío
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Llantenoko (Aiaraldea) baso-sutearen egoerak hobera egin du gaur goizean, eta suhiltzaileek aldeetako bat egonkortzea lortu du. Larrialdi-zerbitzuek lanean jarraitzen dute sutearen beste aldea perimetratzeko lanean. 

Astelehenean arratsaldean piztu zen sua, Aiara, Artziniega eta Gordexolaren arteko eremu batean, pinu, iratze eta landaredi ugariko inguru batean. Atzo berriro piztu zen, eta Eusko Jaurlaritzak Baso Suteetarako Larrialdi Plan Bereziaren larrialdi-faseko 0 egoera ezarri zuen.

Sua berriro piztu da

Astelehenean piztutako sutea mugatuta eta kontrolpean zegoen, baina atzo arratsaldean berriro indartu zen, eta ezarritako su-etenetako bat gainditzera iritsi zen.

Prebentzio-neurri gisa, hainbat baserri hustu zituzten Basualdo, La Cabaña, Ureta eta Abiaga auzoetan. Bizilagunetako batzuek Artziniegan edo Laudion eman zuten gaua. Era berean, A-3634 errepidea itxi zuten Llanteno aldera, sutea zela eta.

Itzaltze-lanak indartu dituzte

Lurreko itzaltze-lanak indartu zituzten atzo arratsaldean eta gauean, eta Laudiko, Langraiz Okako eta Espejoko suhiltzaile-parkeetako langileek parte hartu zuten, basozainen, baso-brigaden eta makina astunen laguntzarekin.

Egun osoan zehar, gainera, aireko baliabideek ere parte hartu zuten, besteak beste, itzaltzeko hainbat helikopterok eta laguntza-hegazkinek. Artziniegako udal-igerilekuak berriro erabili zituzten helikopteroak urez hornitzeko; ondorioz, prebentzio-neurri gisa, itxita egon ziren.

Araba Suteak Gizartea

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