Baso-suteak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Protesta egin dute Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek baliabide handiagoak eskatzeko

Etsituta atera dira ostegun honetan Barne ministroarekin egindako bileratik, eta Frantziako Gobernuak erantzunik ematen ez badie, irailaren 29an beste lanuzte bat egingo dutela iragarri dute.
Gironda suteak
Suhiltzaileak Girondako baso-sutean lanean.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek protesta egin dute ostegun honetan baliabide handiagoak eskatzeko. Greba-eguna izan dute eta, Frantziako Gobernuak erantzunik ematen ez badie, irailaren 29an beste lanuzte bat egingo dutela iragarri dute Laurent Nuñez Barne ministroarekin izandako bileraren ostean.

Franck Damestoy UNSA sindikatukoa da, Angeluko suhiltzaile-etxean egiten du lan eta, azaldu duenez, giza-baliabide zein baliabide tekniko gehiago nahi dituzte, baita profesioaren ezagutza hobeagoa bermatzea ere, areagotzen eta gero eta handiagoak diren suteei behar bezala aurre egin ahal izateko.

Horrez gainera, klima aldaketaren aurrean, Segurtasun Zibilaren funtzionamendu osoa berrikustea eskatzen dute. Izan ere, gogoratu duenez, urtero lankideren bat hil egiten da sugarrei aurre egiteko borrokan, eta, aurten, esaterako, deitoratu du Frantziako Estatuan lau suhiltzaile hil direla zeregin horretan.

Suteak Iparralde Frantzia Suhiltzaileak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X