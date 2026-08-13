Sutea Huescan
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28 urteko gizon bat atxilotu dute Peñas de Riglos aldean (Huesca) piztutako sutea berak eragin zuelakoan

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Suak 12 herritatik ia 900 pertsona ebakuatzera eta bi udalerri konfinatzera behartu du.  Kaltetutako azalera 8.000 hektareakoa da dagoeneko, eta hainbat administraziotako ehunka suhiltzaile lanean ari dira perimetroa sendotzeko eta suaren aurrerapena saihesteko.

Suteak Gizartea

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