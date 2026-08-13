Incendio en Huesca
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Detenido un hombre de 28 años como presunto causante del incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 28 urteko gizon bat atxilotu dute Las Peñas de Riglosen, Huescan, sutea piztu duelakoan

Última actualización

El fuego obliga a evacuar a casi 900 personas de 12 localidades y a confinar dos municipios. La superficie afectada alcanza ya las 8.000 hectáreas y cientos de bomberos de distintas administraciones trabajan para consolidar el perímetro y evitar nuevos avances del fuego. La Guardia Civil investiga si un acopio de materiales de obra donde se originó el incendio pudo provocar las llamas.

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