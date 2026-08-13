Detenido un hombre de 28 años como presunto causante del incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca
El fuego obliga a evacuar a casi 900 personas de 12 localidades y a confinar dos municipios. La superficie afectada alcanza ya las 8.000 hectáreas y cientos de bomberos de distintas administraciones trabajan para consolidar el perímetro y evitar nuevos avances del fuego. La Guardia Civil investiga si un acopio de materiales de obra donde se originó el incendio pudo provocar las llamas.
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El calor se mantendrá hasta el viernes, antes de dar paso a la inestabilidad
El Gobierno Vasco ha extendido el aviso amarillo por temperaturas altas y muy altas porque se prevén temperaturas máximas en torno a los 37º en Euskadi. Por su parte, Navarra pide extremar las precauciones ante el riesgo “muy alto” o “extremo” de incendios por el calor y la sequedad de la vegetación.
Más de 50 personas atendidas en Osakidetza durante las primeras horas tras el eclipse por posibles lesiones oculares
Del total de las asistencias, 37 se produjeron en hospitales y 22 en centros de salud. Todas las atenciones sanitarias han sido leves.
¿Dónde y cuándo podrá verse el próximo eclipse solar total?
La expectación es creciente y ya se nota en el sector turístico. Algunos alojamientos de Cádiz y Málaga, dos de los puntos elegidos por muchos aficionados a la astronomía por sus buenas condiciones de observación, ya han colgado el cartel de completo.
El eclipse alteró el comportamiento de los animales y adelantó sus rutinas nocturnas
El parque Sendaviva ha monitorizado el comportamiento de diversas especies en colaboración con la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) para documentar cómo reaccionan ante la oscuridad repentina del fenómeno astronómico. El eclipse cambió la actividad de varias especies: algunos animales se agruparon, otros iniciaron rutinas propias del descanso y varios retomaron su actividad cuando la luz volvió.
El eclipse desde la estratosfera: imágenes en 360º del globo lanzado por EITB y Aranzadi
El globo con una cámara 360º lanzado a más de 30 000 metros de altura por EITB y Aranzadi Zientzia Elkartea desde Lanciego (Álava) ha grabado el eclipse de sol total de este 12 de agosto. Disfruta con las imágenes de la sombra cruzando la Tierra desde la mismísima estratosfera.
El Gobierno Vasco agradece la "actitud cívica" de la ciudadanía en torno al eclipse
Diferentes puntos de Euskadi congregaron a miles de espectadores y generaron multitud de desplazamientos. Las principales retenciones se concentraron después del eclipse, pero la jornada se saldó sin incidentes relevantes.
Euskal Herria se rinde ante un eclipse solar histórico
La ciudadanía vasca se ha volcado para vivir un momento mágico, el mayor espectáculo astronómico de nuestras vidas, un regalo de la naturaleza que no volverá a repetirse en Euskal Herria hasta dentro de 375 años.
Así se ha visto el histórico eclipse solar en diferentes puntos de España
Millones de personas han seguido desde distintos puntos de España el emocionante eclipse solar total, un acontecimiento que no sucedía en la península ibérica desde hace más de 100 años. El fenómeno arrancó en torno a las 19.30 horas con el momento más álgido sobre las 20.30 horas cuando el día se oscureció por completo para volver a ser de día pasado un minuto.
Así ha sido vuestro eclipse: compilación de fotos enviadas por las personas usuarias de Orain
Vuestras cámaras han captado el evento astronómico del siglo y estas imágenes son la prueba de una experiencia inolvidable. ¡Eskerrik asko por formar parte de este momento histórico!