Eclipse solar total
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Así ha sido vuestro eclipse: compilación de fotos enviadas por las personas usuarias de Orain

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Euskaraz irakurri: Horrelakoa izan da zuen eklipsea: Orain-eko erabiltzaileek bidalitako argazkien bilduma
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Vuestras cámaras han captado el evento astronómico del siglo y estas imágenes son la prueba de una experiencia inolvidable. ¡Eskerrik asko por formar parte de este momento histórico!

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