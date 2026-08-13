Eclipse solar total
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Así se ha visto el histórico eclipse solar en diferentes puntos de España

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrela ikusi da eguzki-eklipse osoa Espainiako toki ezberdinetatik
author image

EITB

Última actualización

Millones de personas han seguido desde distintos puntos de España el emocionante eclipse solar total, un acontecimiento que no sucedía en la península ibérica desde hace más de 100 años. El fenómeno arrancó en torno a las 19.30 horas con el momento más álgido sobre las 20.30 horas cuando el día se oscureció por completo para volver a ser de día pasado un minuto.

Eclipses solares España Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X