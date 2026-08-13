Así se ha visto el histórico eclipse solar en diferentes puntos de España
Millones de personas han seguido desde distintos puntos de España el emocionante eclipse solar total, un acontecimiento que no sucedía en la península ibérica desde hace más de 100 años. El fenómeno arrancó en torno a las 19.30 horas con el momento más álgido sobre las 20.30 horas cuando el día se oscureció por completo para volver a ser de día pasado un minuto.
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Euskal Herria se rinde ante un eclipse solar histórico
La ciudadanía vasca se ha volcado para vivir un momento mágico, el mayor espectáculo astronómico de nuestras vidas, un regalo de la naturaleza que no volverá a repetirse en Euskal Herria hasta dentro de 375 años.
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Del total de las asistencias, 36 se produjeron en hospitales y 22 en centros de salud. Todas las atenciones sanitarias han sido leves.
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Emoción e ilusión entre la ciudadanía tras el eclipse
En Euskal Herria, el eclipse solar se ha vivido con emoción, sorpresa y un ambiente festivo, especialmente en las zonas donde se han reunido muchas personas para observarlo. Quienes han podido disfrutar del fenómeno lo han descrito como una experiencia excepcional e histórica, difícil de olvidar.
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