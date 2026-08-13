Eguzki-eklipse osoa
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Horrelakoa izan da zuen eklipsea: Oraineko erabiltzaileek bidalitako argazkien bilduma

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Gertaera astronomiko ahaztezin honen lekuko izan dira zuen argazki-kamerak. Eskerrik asko une historiko honetan parte hartzeagatik! 

Eguzki eklipseak Gizartea

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