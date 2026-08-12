Euskal Herria liluratuta gelditu da eguzki eklipse historikoarekin
EITBko kamerak euskal geografia osoan zehar egon dira esperientzia honen segundo bakoitza erregistratzeko.
Zerua fenomeno astronomiko historiko eta ahaztezin baten agertoki izan da asteazken honetan. Abuztuaren 12ko eguzki eklipse oso honek milaka pertsona mobilizatu ditu duela mende bat baino gehiagotik Euskal Herrian bizi ez zen ikuskizun bat oparitzeko; mota honetako azken fenomenoak 1905ean (osoa) eta 1912an (mistoa) izan ziren gurean.
Goizean goizetik, milaka euskal herritarrek eta mundu osotik etorritako bisitariek, betaurreko homologatuez hornituta, zazpi lurraldeetako puntu estrategikoak hartu dituzte, mendebaldera begira jarrita, eklipseaz gozatzeko asmoz.
Fenomenoa 19:30ak pasata hasi da, ia ordubeteko fase partzial batekin. Ilargiak "hozka" egin dio pixkanaka eguzki-diskoari, eguneko argia erabat itzali gabe, Bailyren Perlen distira liluragarriari eta diamantezko eraztun ospetsuari bide emateko. Une gorena osotasunarekin iritsi da, 20:30 inguruan, Eguzkia erabat ezkutatuta geratu denean, ingurua bat-batean ilunabarrean murgilduz, eguzki-koroa erakutsiz milaka ikusleren liluraren aurrean.
Fenomeno hori % 100era iritsi da Bilbon eta Gasteizen, baita Bizkaiko eta Arabako lurralde gehienetan ere. Donostia, Iruñea edo Baionaren kasuan, Eguzkia % 99an estali da.
EITBko kamerak euskal geografia osoan zehar eta milaka metroko altueran egon dira globo estratosferiko batzuei esker, esperientzia honen segundo bakoitza erregistratzeko.
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