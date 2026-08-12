eguzki eklipse osoa

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Euskal Herria liluratuta gelditu da eguzki eklipse historikoarekin

EITBko kamerak euskal geografia osoan zehar egon dira esperientzia honen segundo bakoitza erregistratzeko.

Iragarkia
PALAS DE REI (LUGO), 12/08/2026.- Eclipse de sol visto desde Castillo de Pambre en Palas Rei, Lugo, este miércoles. EFE/Eliseo Trigo
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Zerua fenomeno astronomiko historiko eta ahaztezin baten agertoki izan da asteazken honetan. Abuztuaren 12ko eguzki eklipse oso honek milaka pertsona mobilizatu ditu duela mende bat baino gehiagotik Euskal Herrian bizi ez zen ikuskizun bat oparitzeko; mota honetako azken fenomenoak 1905ean (osoa) eta 1912an (mistoa) izan ziren gurean.

Goizean goizetik, milaka euskal herritarrek eta mundu osotik etorritako bisitariek, betaurreko homologatuez hornituta, zazpi lurraldeetako puntu estrategikoak hartu dituzte, mendebaldera begira jarrita, eklipseaz gozatzeko asmoz.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Fenomenoa 19:30ak pasata hasi da, ia ordubeteko fase partzial batekin. Ilargiak "hozka" egin dio pixkanaka eguzki-diskoari, eguneko argia erabat itzali gabe, Bailyren Perlen distira liluragarriari eta diamantezko eraztun ospetsuari bide emateko. Une gorena osotasunarekin iritsi da, 20:30 inguruan, Eguzkia erabat ezkutatuta geratu denean, ingurua bat-batean ilunabarrean murgilduz, eguzki-koroa erakutsiz milaka ikusleren liluraren aurrean.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Fenomeno hori % 100era iritsi da Bilbon eta Gasteizen, baita Bizkaiko eta Arabako lurralde gehienetan ere. Donostia, Iruñea edo Baionaren kasuan, Eguzkia % 99an estali da.

EITBko kamerak euskal geografia osoan zehar eta milaka metroko altueran egon dira globo estratosferiko batzuei esker, esperientzia honen segundo bakoitza erregistratzeko.

Eguzki eklipseak Eguraldia Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Iparralde Gizartea

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